Samsung Galaxy S7 supervaluta l’usato

Filippo Vendrame,

Samsung Galaxy S7 è arrivato oggi in Italia nelle sue declinazioni Flat ed Edge. Per incentivare gli utenti ad acquistarlo, magari senza perdere l’investimento economico fatto acquistando in precedenza altri modelli, Samsung Italia ha deciso di supervalutare l’usato di tutti coloro che acquisteranno il nuovo smartphone top di gamma Android della casa coreana.

Tutti coloro che acquisteranno un nuovo Galaxy S7 entro il 31 marzo e si registrano alla promozione entro il 7 aprile 2016, potranno richiedere la supervalutazione del loro vecchio smartphone. Per poter ottenere il rimborso, gli utenti dovranno richiedere la valutazione del loro telefono attraverso un sito web apposito dove dovranno inserire alcuni dati come il modello del vecchio smartphone ed il suo stato di integrità hardware e software. Una volta inviato il telefono, se Samsung giudicherà veritiera la descrizione online fornita dall’utente e se contestualmente il Galaxy S7 sarà stato registrato correttamente, erogherà il rimborso.

L’importo che Samsung Italia restituirà all’utente dipende, ovviamente, anche dal modello di smartphone “rottamato”. Per esempio, un iPhone 6 Plus potrà essere valutato sino a 400 euro o un Samsung Galaxy S6 della passata generazione siano a 350 euro.

Da evidenziare che la supervalutazione di Samsung Italia è valevole solo per smartphone non particolarmente vecchi. L’elenco è, comunque, presente all’interno del sito dell’iniziativa promozionale.

Tutti gli ulteriori dettagli sono, comunque, disponibili sul mini sito dedicato alla promozione.