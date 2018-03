GTA 5, Lowriders: Custom Classic per GTA Online

Cristiano Ghidotti,

Il team di Rockstar Games è costantemente impegnato nel creare e distribuire contenuti per incrementare la già notevole longevità di Grand Theft Auto 5, in particolare il comparto multiplayer del titolo raccolto nelle modalità di GTA Online. Si segnala oggi l’arrivo di un nuovo pacchetto, già disponibile e chiamato Lowriders: Custom Classics.

L’espansione è indirizzata alle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One del gioco, mentre quelle per PS3 e Xbox 360 sono state già da tempo “abbandonate”. Come si può intuire dal nome, la novità principale è rappresentata dall’introduzione di due mezzi di trasporto inediti, più precisamente due muscle car, che in-game possono essere trovate presso Benny’s Original Motor Works. Auto potenti per chi desidera non passare inosservato fra le strade di Los Santos. Di seguito è possibile vedere il breve trailer italiano pubblicato dalla software house per avvisare i giocatori dei nuovi contenuti.

Espandi la tua collezione di lowrider con gli ultimi arrivi da Benny’s Original Motor Works introdotti con GTA Online Lowrider: Custom classic per PS4, Xbox One e PC. Due nuove muscle car modificabili, il Vapid Slamvan e la nuovissima Dundreary Virgo Classic, e, come se non bastasse, la riproposizione della Willard Faction, una delle auto preferite da Benny in persona in versione custom Donk, per troneggiare su tutti gli altri cittadini di Los Santos!

Non è tutto: da Ammu-Nation sono disponibili nuove armi come il fucile compatto e la doppietta a canne mozze per avere la meglio sugli avversari da distanze ravvicinate. Nell’elenco dei contenuti inediti anche alcuni vestiti e accessori da indossare, oltre a 16 nuovi disegni per i tatuaggi e tre acconciature di tendenza. Completa l’elenco la modalità Competizione Sumo, in cui scegliere distruggere gli altri veicoli all’interno di un’arena, una sfida che richiama alla mente l’indimenticabile Destruction Derby.