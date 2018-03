iPad Pro 9.7: Office 365 gratis

Filippo Vendrame,

Il nuovo iPad Pro 9.7 potrà disporre gratuitamente della suite Office di Microsoft. Quando Apple presentò l’iPad Pro da 12.9 pollici lo descrisse come un ottimo strumento per la produttività. Grazie infatti alla suite Office mobile sviluppata da Microsoft, gli utenti possono facilmente editare tutti i documenti quasi come se stessero utilizzando un normale PC.

Ma a causa delle policy della casa di Redmond, per poter utilizzare le piene funzionalità della suite Office sull’iPad Pro da 12,9 pollici, gli utenti sono obbligati a sottoscrivere un piano Office 365 a pagamento. Questo perchè Microsoft ha deciso di rendere completamente gratuito Office solo su terminali con schermi sino a 10.1 pollici. Questo problema, dunque, non si pone con il nuovo iPad Pro 9.7 che con uno schermo da 9.7 pollici rientra tra i tablet pc che possono utilizzare liberamente e soprattutto gratuitamente tutti i vantaggi della suite mobile della casa di Redmond. Dunque, tutti coloro che acquisteranno un iPad Pro 9.7 potranno editare o creare da zero i loro documenti senza pensieri.

Galleria di immagini: iPad Pro 9.7, le foto

Trattasi di un valore aggiunto non di poco conto che potrà garantire ai futuri possessori di questo tablet pc un impulso formidabile alla produttività. La sottoscrizione di un abbonamento ad Office 365, infatti, non è onerosa, la versione Personal costa 69 euro all’anno e da alcuni servizi extra interessanti, ma non è comunque gratuita e visti i prezzi non certo alla portata di tutti dell’iPad Pro 9.7 potrebbe risultare un investimento che non tutti sarebbero disposti a fare.

Si ricorda, in ogni caso, che chi ha sottoscritto un piano Office 365 per il proprio PC potrà utilizzare la licenza anche su di un tablet pc. Dunque, gli utenti che utilizzano Office 365 sul loro PC non dovranno comprare una nuova licenza per utilizzare la suite sul loro tablet in caso disponga di uno schermo superiore ai 10.1 pollici.