Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido a partire dalla giornata di oggi e sino al giorno 10 aprile. Trattasi di un volantino molto ghiotto perchè la catena di elettronica ha deciso di offrire ai suoi clienti sconti sino al 50% su molti prodotti selezionati. Per esempio, gli amanti delle console potranno mettere le mani sulla PlayStation 4 500 GB con un gioco al prezzo di 350,98 euro.

Tanti gli sconti, invece, sui PC di nuova generazione caratterizzati dalla presenza del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il modello Lenovo Ideapad 300-15ISK con processore Intel Core i7 e 4 GB di memoria RAM è proposto al prezzo di 546,75 euro. Oppure, sempre appartenente alla famiglia di prodotti Lenovo, il modello YOGA 3 PRO con processore Intel Core M e 8 GB di RAM è offerto al prezzo di 959,40 euro. Proposte sui PC che continuano anche su marche come Asus, Acer ed HP. Tra gli smartphone, si evidenziano il Samsung Galaxy S6 Edge+ a 679,15 euro e la super offerta sul modello Wiko JAM BLEEN in vendita a soli 85,50 euro.

Le proposte in sconto di MediaWorld continuano anche nel settore delle fotografia dove la catena di elettronica mette in vendita prodotti come la reflex digitale Canon EOS 1200D che con borsa e SD da 8 GB è proposta a 382,49 euro. Sconti che toccano anche l’action cam GoPro Hero 4 Black che MediaWorld vende al prezzo di 449,65 euro.

Infine, non mancano molto proposte anche per chi ama l’alta definizione. Per esempio, MediaWorld, per tutto questo periodo promozionale, sconta la TV SAMSUNG UE40JU6500KXZ con risoluzione Ultra HD e schermo da 40 pollici al prezzo di 629,99 euro.