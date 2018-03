Filippo Vendrame,

Enel Open Fiber porterà la banda ultralarga in 224 città realizzando una rete in fibra ottica che arriverà sin dentro le case degli italiani sfruttando le infrastrutture elettriche in suo possesso. Enel non diventerà un operatore, ma opererà in modalità wholesale-only, cioè affitterà la sua rete a tutti coloro che ne faranno richiesta. Partner privilegiati di questa operazione saranno Wind e Vodafone, che hanno sottoscritto un accordo con Enel per accendere per primi la fibra offrendo i loro servizi di connettività agli italiani.

Il progetto prevede la copertura di 224 città italiane tutte appartenenti ai cosiddetti Cluster A e B. In buona sostanza trattasi delle zone definite anche a “successo” di mercato, cioè dove gli operatori potranno vedere un ritorno agli investimenti effettuati. Per i Cluster C e D, cioè le zone a fallimento di mercato, dove gli operatori non andrebbero direttamente ad investire in quanto poco remunerative, Enel Open Fiber attenderà i primi bandi di finanziamento pubblici che inizieranno ad essere pubblicati a partire dal prossimo 29 aprile in concomitanza con l’avvenimento dell’Internet Day per i 30 anni di Internet.

Banda ultralarga, la situazione italiana

Il progetto di Enel Open Fiber punta ad accelerare la digitalizzazione del territorio italiano. Il digital divide, infatti, è per l’Italia un problema ancora molto serio. Rispetto ai partner europei, il bel paese si colloca piuttosto indietro anche se ultimamente sta recuperando un po’ di terreno grazie agli investimenti di alcuni player privati come Telecom Italia, Fastweb e Vodafone.

Uno sguardo preciso sulla situazione digitale italiana è possibile grazie a Infratel Italia che ha messo a disposizione un sito internet in cui gli italiani possono scoprire, comune per comune, la situazione di sviluppo della banda larga per le loro località e tutte le eventuali iniziative in corso atte ad sviluppare la rete.

Enel Open Fiber, le città

Il progetto punta a coprire 224 città il cui elenco potenziale è riportato di seguito e trattasi in buona sostanza dell’elenco dei Cluster A e B come da consultazione pubblica avviata da Infratel Italia, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico.

Di ufficiale ci sono solamente le prime 10 città: Perugia, Bari, Venezia, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Padova e Palermo. A Perugia, in particolare, i primi abbonamenti saranno sottoscrivibili a partire da maggio. Roma è esclusa invece fin dal principio: non essendovi rete proprietaria Enel, la capitale non assolve i requisiti previsti per vedere la città coinvolta nel progetto.

L’elenco va dunque tenuto in considerazione con estrema cautela: rappresenta una sorta di bacino dal quale saranno attinti i primi nomi sui quali investire. Enel al momento non ha però fornito alcuna roadmap né alcun piano di lavoro dettagliato: una dichiarazione di intenti, insomma, che non impegna alcuno nei confronti delle città segnalate. Occorre dunque diffidare dal modo in cui l’elenco stesso è stato presentato da alcuni media nelle ultime ore: lo stesso ufficio stampa Enel ha confermato a Webnews la natura delle notizie trapelate ed ha ribadito il fatto che un elenco ufficiale dei lavori al momento non esiste e non è mai stato prodotto dal gruppo.

Enel Open Fiber: l’elenco delle città

• Abano Terme

• Abbiategrasso

• Acireale

• Acqui Terme

• Adria

• Agerola

• Agnosine

• Agrate Brianza

• Agrigento

• Alassio

• Alba

• Albano Laziale

• Albenga

• Albignasego

• Albissola Marina

• Alessandria

• Alghero

• Alpignano

• Alzano Lombardo

• Amaroni

• Ancona

• Andora

• Andria

• Anfo

• Anzio

• Anzola dell’Emilia

• Aosta

• Aprilia

• Arco

• Arcore

• Ardore

• Arenzano

• Arese

• Arezzo

• Argelato

• Arona

• Arquà Polesine

• Arzignano

• Ascoli Piceno

• Assago

• Assemini

• Asti

• Atina

• Aulla

• Avellino

• Avigliana

• Badolato

• Bagni di Lucca

• Bagno a Ripoli

• Bagolino

• Baranzate

• Barghe

• Bari

• Barletta

• Basiglio

• Bassano del Grappa

• Bastia Umbra

• Beinasco

• Bellaria-Igea Marina

• Belluno

• Benevento

• Bergamo

• Besozzo

• Biella

• Binasco

• Bione

• Bocchigliero

• Bollate

• Bologna

• Bolzano

• Bonate Sotto

• Bordighera

• Borgomanero

• Borgo San Lorenzo

• Borgosatollo

• Borgosesia

• Bovezzo

• Bovolone

• Bra

• Bracciano

• Breda di Piave

• Brescia

• Bressanone

• Bresso

• Brindisi

• Brugherio

• Brunico

• Buccinasco

• Bussolengo

• Busto Arsizio

• Cadoneghe

• Cagliari

• Calascibetta

• Calcinate

• Calderara di Reno

• Calenzano

• Caltanissetta

• Camaiore

• Campi Bisenzio

• Campobasso

• Camposampiero

• Camposano

• Canegrate

• Cantù

• Capannori

• Capoterra

• Capovalle

• Carate Brianza

• Caravaggio

• Carbonia

• Careggine

• Carlentini

• Carmagnola

• Carpi

• Carrara

• Carvico

• Casalecchio di Reno

• Casale Monferrato

• Casamarciano

• Caserta

• Casoria

• Cassano d’Adda

• Cassano Magnago

• Cassino

• Castegnato

• Castelbellino

• Castelfidardo

• Castelfiorentino

• Castelfranco di Sotto

• Castelfranco Emilia

• Castelfranco Veneto

• Castel Gandolfo

• Castel Maggiore

• Castel San Pietro Terme

• Castenaso

• Castiglione delle Stiviere

• Casto

• Castroregio

• Catania

• Catanzaro

• Cattolica

• Ceccano

• Cecina

• Cellatica

• Cento

• Cercola

• Cernusco sul Naviglio

• Certaldo

• Cerveteri

• Cervia

• Cesano Boscone

• Cesano Maderno

• Cesena

• Cesenatico

• Chiaravalle

• Chiavari

• Chieri

• Chieti

• Chioggia

• Chiomonte

• Chivasso

• Ciampino

• Cicciano

• Cimitile

• Cinisello Balsamo

• Ciriè

• Cisterna di Latina

• Cittadella

• Città di Castello

• Civitanova Marche

• Civitavecchia

• Codognè

• Codogno

• Codroipo

• Cogoleto

• Collebeato

• Colle di Val d’Elsa

• Colleferro

• Collegno

• Cologno Monzese

• Como

• Concesio

• Concorezzo

• Conegliano

• Conselve

• Contigliano

• Corbetta

• Cormano

• Cornaredo

• Correggio

• Corsico

• Cortale

• Cortina d’Ampezzo

• Cortona

• Cosenza

• Cossato

• Creazzo

• Crema

• Cremona

• Crocetta del Montello

• Cuneo

• Cusano Milanino

• Darfo Boario Terme

• Desenzano del Garda

• Desio

• Dinami

• Dolo

• Domodossola

• Eboli

• Empoli

• Enna

• Erba

• Este

• Fabriano

• Faenza

• Falconara Marittima

• Fano

• Farra di Soligo

• Felino

• Felizzano

• Feltre

• Ferentino

• Fermo

• Ferrara

• Fidenza

• Figline e Incisa Valdarno

• Fiorano Modenese

• Fiorenzuola d’Arda

• Firenze

• Fiumicino

• Fivizzano

• Foggia

• Foligno

• Follonica

• Fondi

• Forlì

• Forlimpopoli

• Formello

• Formia

• Formigine

• Fosdinovo

• Fossano

• Frascati

• Frosinone

• Fucecchio

• Gaeta

• Gallarate

• Galliate

• Galliera Veneta

• Garbagnate Milanese

• Gardone Val Trompia

• Gassino Torinese

• Gattinara

• Gavardo

• Gavirate

• Gela

• Genova

• Genzano di Roma

• Gerenzano

• Girifalco

• Giugliano in Campania

• Giussano

• Gorgonzola

• Gorizia

• Gozzano

• Granarolo dell’Emilia

• Greccio

• Grosseto

• Grottaferrata

• Grugliasco

• Gualdo Tadino

• Gubbio

• Guidonia Montecelio

• Gussago

• Idro

• Iglesias

• Imola

• Imperia

• Isca sullo Ionio

• Ivrea

• Jesi

• Joppolo Giancaxio

• Lainate

• Lamezia Terme

• L’Aquila

• La Spezia

• Lastra a Signa

• Latina

• Lavenone

• Lecce

• Lecco

• Legnago

• Legnano

• Lentate sul Seveso

• Limbiate

• Lissone

• Livorno

• Loano

• Lodi

• Lodrino

• Lonato del Garda

• Longobucco

• Lonigo

• Loreto

• Lucca

• Lugo

• Luino

• Lumezzane

• Macerata

• Macomer

• Magenta

• Malalbergo

• Malo

• Mantova

• Manziana

• Mapello

• Maranello

• Marcheno

• Marcon

• Mareno di Piave

• Mariano Comense

• Marino

• Marostica

• Marsala

• Maserada sul Piave

• Massa

• Massa di Somma

• Matera

• Mazzano

• Meda

• Melegnano

• Melzo

• Merano

• Merate

• Messina

• Meta

• Milano

• Minturno

• Mira

• Mirandola

• Mirano

• Misano Adriatico

• Modena

• Mogliano Veneto

• Monastier di Treviso

• Moncalieri

• Mondovì

• Monfalcone

• Monselice

• Monserrato

• Montebelluna

• Montecatini-Terme

• Montecchio Maggiore

• Montefiascone

• Montemurlo

• Montepaone

• Monteriggioni

• Monterotondo

• Monte San Giacomo

• Montevarchi

• Montichiari

• Montoro

• Monza

• Mortara

• Muggiò

• Mura

• Napoli

• Nave

• Nettuno

• Nichelino

• Noale

• Nola

• Nova Milanese

• Novara

• Novate Milanese

• Noventa Padovana

• Novi Ligure

• Nuoro

• Nuvolento

• Nuvolera

• Oderzo

• Odolo

• Olbia

• Omegna

• Opera

• Orbassano

• Oristano

• Osimo

• Osio Sotto

• Ospitaletto

• Ovada

• Ozzano dell’Emilia

• Paderno Dugnano

• Padova

• Paese

• Paitone

• Palazzolo sull’Oglio

• Palermo

• Palestrina

• Parabiago

• Parma

• Pasian di Prato

• Paullo

• Pavia

• Pergine Valsugana

• Pero

• Pertica Alta

• Pertica Bassa

• Perugia

• Pesaro

• Pescara

• Peschiera Borromeo

• Peschiera del Garda

• Pescia

• Petritoli

• Piacenza

• Piaggine

• Piedimonte San Germano

• Pietrasanta

• Pieve a Nievole

• Pieve di Soligo

• Pinerolo

• Pioltello

• Piombino

• Piove di Sacco

• Pisa

• Pistoia

• Plataci

• Poggibonsi

• Poirino

• Polesella

• Pollena Trocchia

• Pomezia

• Ponsacco

• Pontassieve

• Pontecorvo

• Pontedera

• Ponte di Piave

• Ponte San Pietro

• Pordenone

• Portobuffolè

• Portogruaro

• Porto San Giorgio

• Porto Sant’Elpidio

• Porto Torres

• Positano

• Potenza

• Pozzilli

• Pozzuoli

• Prato

• Preseglie

• Prevalle

• Provaglio Val Sabbia

• Quarrata

• Quartu Sant’Elena

• Ragusa

• Rapallo

• Ravenna

• Reana del Rojale

• Recanati

• Reggio di Calabria

• Reggio nell’Emilia

• Rescaldina

• Rho

• Riccione

• Rieti

• Rimini

• Riva del Garda

• Rivoli

• Rocca di Papa

• Rodengo Saiano

• Roè Volciano

• Roma

• Romano di Lombardia

• Rosignano Marittimo

• Rovato

• Rovereto

• Rovigo

• Rozzano

• Rubano

• Rubiera

• Sabaudia

• Sabbio Chiese

• Sacile

• Sale

• Salerno

• Salgareda

• Salò

• Salsomaggiore Terme

• Saluzzo

• San Benedetto del Tronto

• San Bonifacio

• San Casciano in Val di Pesa

• San Donà di Piave

• San Donato Milanese

• San Giorgio a Cremano

• San Giorgio di Piano

• San Giovanni in Persiceto

• San Giovanni Lupatoto

• San Giovanni Valdarno

• San Giuliano Milanese

• San Giuliano Terme

• San Lazzaro di Savena

• San Martino Buon Albergo

• San Martino di Finita

• San Mauro Torinese

• San Miniato

• San Pietro di Caridà

• San Pietro in Cariano

• Sanremo

• San Sebastiano al Vesuvio

• Sansepolcro

• San Sostene

• Santa Margherita Ligure

• Sant’Ambrogio di Valpolicella

• Sant’Anastasia

• Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

• Sant’Angelo Lodigiano

• Santarcangelo di Romagna

• Saonara

• Sarezzo

• Saronno

• Sarzana

• Sassari

• Sassuolo

• Saviano

• Savigliano

• Savignano sul Rubicone

• Savona

• Scandiano

• Scandicci

• Scanzorosciate

• Schio

• Sedriano

• Segrate

• Selargius

• Senigallia

• Seregno

• Seriate

• Serle

• Sessa Aurunca

• Sesto Fiorentino

• Sesto San Giovanni

• Sestri Levante

• Sestu

• Settimo Milanese

• Settimo Torinese

• Seveso

• Siena

• Signa

• Silea

• Sinnai

• Siracusa

• Sirmione

• Solesino

• Soliera

• Sondrio

• Sora

• Spilimbergo

• Spinea

• Spirano

• Spoleto

• Stanghella

• Stornara

• Stornarella

• Stra

• Sulmona

• Suzzara

• Taggia

• Taranto

• Tarquinia

• Tempio Pausania

• Teramo

• Terni

• Terracina

• Thiene

• Tivoli

• Tolentino

• Tolmezzo

• Torino

• Torre del Greco

• Torre di Mosto

• Torri di Quartesolo

• Tortona

• Tradate

• Trapani

• Trecate

• Trento

• Treviglio

• Trevignano

• Treviolo

• Treviso

• Treviso Bresciano

• Trezzano sul Naviglio

• Trezzo sull’Adda

• Trieste

• Udine

• Urbino

• Vado Ligure

• Vaglia

• Vagli Sotto

• Valdagno

• Valdobbiadene

• Valenza

• Vallecrosia

• Vallefiorita

• Vallefoglia

• Vallio Terme

• Valmontone

• Varazze

• Varese

• Vazzola

• Velletri

• Venaria Reale

• Venezia

• Ventimiglia

• Verbania

• Vercelli

• Verdellino

• Verona

• Vestone

• Viareggio

• Vicenza

• Vico Equense

• Vigevano

• Vignola

• Villa Carcina

• Villafranca di Verona

• Villanuova sul Clisi

• Villarosa

• Villa Santa Lucia

• Vimercate

• Vimodrone

• Vinchiaturo

• Vinovo

• Viterbo

• Vittorio Veneto

• Vobarno

• Voghera

• Volla

• Zola Predosa