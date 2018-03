Acer espande la linea Predator per i gamer

Filippo Vendrame,

Acer, alla Global Press Conference di New York, ha dedicato molta attenzione anche ai gamer presentando nuovi notebook, desktop e monitor della sua potente e premiata gamma Predator destinata a chi vuole il massimo dell’esperienza d’uso nei giochi anche grazie alla presenza di Windows 10. Il nuovo notebook Predator 17 X e il compatto desktop Predator G1 includono il top della tecnologia informatica e sono pronti per la realtà virtuale, con dispositivi come Oculus, HTC Vive, OSVR e StarVR.

Notebook Acer Predator 17 X

Basato sui notebook gaming Acer Predator, ma con un aumento ulteriore delle performance, il nuovo Predator 17 X porta l’overclocking e prestazioni da desktop nel mobile gaming. Dotato di processori Intel Core di sesta generazione i7-6820HK, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 980 e un esclusivo sistema di raffreddamento a tripla ventola, offre una combinazione impareggiabile di potenza e portabilità. Con l’overclocking, i giocatori potranno godere di una straordinaria velocità turbo fino a 4.0 GHz per la CPU; fino a 1.310 MHz per la GPU e fino a 3.7 GHz per la VRAM. Pronto per affrontare i mondi virtuali, le sue GPU e CPU ad alte prestazioni lo rendono una piattaforma ideale “pronta per il VR”.

Per ottenere il massimo in termini di gioco, è in grado di visualizzare una grafica assolutamente fluida sul pannello G-SYNC del notebook da 17,3 pollici. Disponibile con risoluzione FHD IPS (1920×1080) o UHD IPS (4K, 3840×2160), la tecnologia NVIDIA G-SYNC sincronizza la frequenza di aggiornamento dello schermo con quello della potente GPU per eliminare l’effetto tearing (tagli a video) e ridurre al minimo gli scatti (stuttering). Tutta questa potenza è affiancata da una memoria DDR4-2133 e dischi allo stato solido di livello enterprise NVMe PCIe in configurazione SATA SSD RAID 0 per la massima velocità di trasferimento dei dati.

La porta Thunderbolt aggiunge espandibilità e offre la connessione più veloce e più versatile per il collegamento a qualsiasi dock, display, o dispositivo dati e supporta fino a due monitor 4K a 60 fps. Il Predator 17 X include anche i sistemi DustDefender e CoolBoost, che utilizzano due ventole ad alta velocità con rotazione in senso inverso per rimuovere l’accumulo di polvere e migliorare la dissipazione del calore.

Desktop Acer Predator G1

Il desktop Predator G1 (G1-710) è dotato di impressionante potenza, nonostante un corpo compatto di appena 16-litri ed è progettato per giocare a casa o in viaggio. Il case da 16 litri del Predator G1 supporta le schede grafiche full size NVIDIA GeForce GTX (fino a Titan X), i processori Intel Core di sesta generazione e fino a 64 GB di memoria DDR4 per un gameplay assolutamente fluido.

Il nuovo desktop Predator include anche un’altra incredibile funzionalità di gioco: Killer DoubleShot Pro, che sceglie la connessione di rete più veloce (Ethernet o Wireless) e le invia tutto il traffico ad alta priorità, mentre viene utilizzata la connessione più lenta per il traffico standard. Con il supporto G-SYNC e alla grafica in Ultra High Definition 4K2K, il Predator G1 fornisce immagini di alta qualità incredibilmente fluide.

Il Predator G1 dispone anche di un ampio spazio di archiviazione, comprese unità a disco rigido fino a 4 TB (7200 giri/min) o unità allo stato solido da 512 GB, mentre una porta USB 3.1 Type-C gen. 2 aggiunge enorme espandibilità e un veloce trasferimento dei dati.

Display Acer Predator Z1

Il nuovo monitor Acer Predator Z1 aggiunge alla gamma Acer di prodotti dedicati al gaming un monitor curvo ad alte performance dotato di tecnologia NVIDIA G-SYNC. Disponibile con dimensioni da 27, 30 e 31,5 pollici. L’angolo di visione di 178° e il design curvo della serie Predator Z1 li rende perfetti per una configurazione multi monitor, consentendo una vista ininterrotta priva di punti ciechi.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, il notebook Predator 17 X sarà disponibile presso alcuni rivenditori selezionati nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 2.999 euro. Il desktop Predator G1 sarà disponibile, invece, presso alcuni rivenditori selezionati nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 1.199 euro. Infine, il monitor Predator Z1 sarà disponibile sempre presso alcuni rivenditori selezionati nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 599 euro.