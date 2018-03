BlackBerry Hamburg e Rome, prime immagini

Luca Colantuoni,

BlackBerry non ha mai comunicato il numero di Priv venduti, ma una cosa è certa: il futuro è Android. Il produttore canadese ha infatti abbandonato BlackBerry OS (verranno rilasciate solo patch di sicurezza) e investirà tutte le risorse sulla piattaforma Google. Il CEO John Chen ha recentemente confermato che arriveranno sul mercato altri due smartphone Android, di cui sono apparse online le prime immagini “rubate”.

Il BlackBerry Priv possiede un tastiera slide-out che scorre sotto lo schermo, una soluzione interessante ma che comporta un aumento dei costi produttivi (oltre all’aumento delle dimensioni). I prossimi modelli saranno invece più economici, dato che verranno eliminate tutte le parti in movimento. BlackBerry Hamburg sarà uno smartphone tradizionale con un design rettangolare e bordi arrotondati. Nell’immagine si notano la griglia dell’altoparlante (simile a quella degli HTC One) e quattro pulsanti (uno a sinistra e tre a destra). Sono indicate anche due dimensioni: 146×78 millimetri. Dovrebbe essere un dispositivo di fascia media con prezzo non superiore a 400 dollari.

BlackBerry Rome, invece, avrà un aspetto simile ad altri smartphone del produttore. L’immagine mostra infatti una tastiera fisica nella parte inferiore, oltre ai lati arrotondati, come sul BlackBerry Priv. Non è noto se questo modello avrà un prezzo inferiore o superiore al BlackBerry Hamburg. Le foto svelano un altro dettaglio: le lettere in corsivo del logo sono state sostituite da lettere maiuscole.

Pochi giorni ha, BlackBerry ha avviato la distribuzione di Android 6.0 Marshmallow per il Priv che, oltre a quelle sviluppate da Google, include diverse novità per le funzionalità implementate dal produttore. I miglioramenti riguardano sicurezza, fotocamera, tastiera, batteria, storage, BlackBerry Hub e BlackBerry Launcher.