Windows 10 Mobile build 14342 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 14342 di Windows 10 Mobile a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno scelto l’opzione Fast Ring. Come di consueto, la nuova build può essere scaricata ed installata attraverso l’opzione di aggiornamento inclusa nel sistema operativo. L’intera procedura tra download ed installazione può richiedere anche diverse decine di minuti.

Innanzitutto, Microsoft comunica che entrano nella lista dei dispositivi supportati i modelli Lumia Icon, BLU Win HD LTE 150e, e BLU Win JR 130e. Per quanto concerne le novità implementate in questa nuova build di Windows 10 Mobile, Microsoft ha finalmente integrato la navigazione swipe all’interno di Edge. Trattasi di una novità decisamente attesa che migliora l’esperienza di navigazione del browser e che era già arrivata nella declinazione per PC della piattaforma. Inoltre, arriva la possibilità per alcuni siti web di aprire un’applicazione. Si tratta di una novità che era stata discussa di recente ma si trova ancora in fase di ottimizzazione. Gli Insider possono, comunque, iniziare a testarla attraverso Settings-> System -> Apps.

Inoltre, è stato migliorato l’hub Feedback. Ulteriori novità in questa build non sono presenti ma Microsoft ha lavorato molto duramente per migliorare l’esperienza d’uso ed infatti la lista di correttivi, bug fix ed ottimizzazioni è davvero molto lunga. Inoltre, si segnala che da questa build è stato rimosso, come sui PC, WiFi Sense.

Tuttavia, nonostante questo importante lavoro di ottimizzazione, la build 14342 di Windows 10 Mobile presenta ancora alcuni bug che potrebbero pregiudicarne la piacevolezza d’uso. Dunque, l’esortazione è quello di testare la nuova build sempre e solamente all’interno di terminali di test.

Tutte queste novità saranno distribuite agli utenti finali attraverso Windows 10 Anniversary Update che arriverà la prossima estate.