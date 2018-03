Realtà virtuale: l’app YouTube VR per Daydream

Cristiano Ghidotti,

Con l’annuncio di Daydream, andato in scena nella serata di mercoledì in apertura del Google I/O 2016, il gruppo di Mountain View conferma il proprio interesse nei confronti di tutto ciò che riguarda la realtà virtuale. Una piattaforma evoluta e aperta, che attraverso partnership con produttori e sviluppatori arriverà ad offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente all’utenza.

Oggi bigG presenta YouTube VR, un’applicazione in arrivo nei prossimi mesi che semplificherà la ricerca e la fruizione dei contenuti in realtà virtuale sulla piattaforma. Saranno integrate tutte le funzionalità tipiche dell’app standard, come il supporto all’utilizzo dei comandi vocali, alla gestione delle playlist e alla ricerca nel vasto database del servizio. Il tutto integrato in un’interfaccia studiata e ottimizzata per i visori. È ovviamente garantita la piena compatibilità anche con i filmati a 360 gradi. Tra i primi partner dell’iniziativa figurano nomi come NBA, BuzzFeed e Tastemade.

Al fine di favorire la creazione e l’upload dei contenuti, Google annuncia collaborazioni finalizzate a rendere disponibili videocamere basate sulla tecnologia JUMP come la GoPro Odissey. Il gruppo di Mountain View ha aperto nei mesi scorsi una nuova divisione legata proprio al mondo VR e la novità svelata oggi rappresenta un ennesimo step sul percorso che porterà servizi come YouTube (oltre a Play Movies, Maps, Street View e Foto) a poter essere vissuti sempre più da vicino, in prima persona.

Per quanto riguarda Daydream, sul palco dell’I/O è stato presentato anche un controller dal design semplice e minimalista, dotato di pochi pulsanti, che permetterà agli utenti di interagire con le location virtuali ricreate intorno a sé. La tecnologia arriverà a concretizzarsi con il lancio sul mercato dei primi visori e smartphone compatibili entro l’autunno.