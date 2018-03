Xiaomi è pronta a lanciare il suo primo drone

Filippo Vendrame,

Xiaomi è pronta a svelare al mondo il suo primo drone. L’azienda cinese ha, infatti, condiviso il primo teaser ufficiale che farebbe intuire che il lancio del suo primo drone potrebbe essere oramai imminente. L’immagine teaser non svela alcun dettaglio ma è sufficientemente chiara per far intuire che presto Xiaomi proverà ad entrare nel complicato e competitivo mondo degli UAV facendo diretta concorrenza a colossi del calibro di DJI.

Del resto sono mesi che si parla del debutto di Xiaomi nel mondo dei droni e persino il CEO della società in passato aveva confermato che l’azienda stava lavorando a questo progetto. Non si conoscono moltissimi dettagli su quello che sarà il primo drone di Xiaomi. Da quel poco che è emerso nel corso del tempo è possibile ipotizzare che il drone di Xiaomi sarà dotato di una videocamera in grado di registrare video ad una risoluzione sino a 4K, che sarà gestito da un’app dedicata che permetterà di programmare le coordinate di volo grazie all’utilizzo del GPS e che dovrebbe collocarsi tra i prodotti di fascia medio/alta.

Tutti dettagli che saranno confermati solamente quando il drone sarà svelato ufficialmente. L’entrata di Xiaomi nel segmento dei droni appare del tutto giustificata. Trattasi di un mercato in pieno fermento e l’azienda che già produce smartphone e tablet pc potrebbe approfittare della sua posizione per produrre un UAV in grado di interagire con i suoi prodotti. Per esempio un suo recente brevetto illustrava la possibilità di controllare il drone attraverso un indossabile.

Manca davvero poco, dunque, al debutto del primo drone di Xiaomi che potrebbe essere svelato già tra pochissimi giorni.

Update:

E’ stato annunciato l’appuntamento in cui si terrà la presentazione del drone. L’appuntamento è fissato per il 25 maggio.