Twitter sperimenta la modalità notte

Filippo Vendrame,

Twitter ha iniziato a sperimentare una modalità notte all’interno della sua applicazione per Android. Al momento trattasi di una novità presente all’interno del canale alpha dello sviluppo dell’applicazione e dunque non è detto che alla fine arrivi davvero nelle mani degli utenti ma il dato oggettivo è che il social network sta prendendo in seria considerazione di aggiungere questa funzionalità alla sua applicazione mobile.

Non ci sono molti dettagli in merito ma la modalità notte di Twitter dovrebbe avviarsi in automatico dopo un certo orario. Gli utenti, comunque, avranno la possibilità di abilitarla/disabilitarla manualmente direttamente dalle impostazioni dell’applicazione. La modalità notte si ricorda, va a cambiare i colori del layout dell’applicazione rendendoli scuri in maniera tale da non affaticare la vista degli utenti negli orari notturni favorendo, così, il sonno. Colori chiari e molto luminosi, infatti, vanno a disturbare la fase di riposo durante le ore serali.

Trattasi di una modalità che ultimamente va molto di moda. Molti sviluppatori hanno, infatti, scelto di inserire qualcosa di simile all’interno delle loro applicazioni ed Apple in iOS ha inserito tale funzionalità nel sistema operativo che dopo una certa ora cambia l’illuminazione e la temperatura del colore delle immagini per favorire il riposo degli utenti.

Twitter, dunque, sembrerebbe aver deciso di seguire la strada di Apple e di altri sviluppatori. Sicuramente trattasi di un’idea interessante anche se probabilmente non davvero utile. La sensazione è che la modalità notte stia diventando più una moda che una funzione di reale utilità.