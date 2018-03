Marco Grigis,

Si affievoliscono le speranze per tutti gli utenti che, dalla futura generazione degli iPhone 7, si attendono uno spessore ancora più ridotto della scocca. Oltre ai rumor già emersi nelle scorse settimane, compaiono oggi dei nuovi schemi di design, pronti a confermare medesime dimensioni rispetto all’attuale generazione degli iPhone 6S. Allo stesso spessore, però, non corrisponderà forse la sopravvivenza del jack delle cuffie da 3,5 millimetri.

Non sarà forse una sorpresa, date le molteplici conferme delle scorse settimane: gli iPhone 7, sia nella versione da 4.7 pollici che in quella da 5.5, vedranno le stesse dimensioni degli iPhone 6S. Un fatto confermato da molteplici schemi di design, nonché leak della scocca stessa, così come quello odierno pubblicato da LetemSvetemApplem. Il sito pare abbia ottenuto la documentazione da una fonte asiatica definita affidabile, divulgando quindi le possibili dimensioni in millimetri: il modello più piccolo vedrà uno spessore di 7.2 millimetri, addirittura un millimetro in più rispetto alla precedente generazione, mentre i 5.5 confermeranno gli attuali 7.3 millimetri.

Nonostante la grandezza rimasta invariata, e un design che verrà modificato solo lievemente con delle nuove barre di suddivisione delle antenne, gli schemi in questione non mostrano il jack delle cuffie da 3,5 millimetri in nessuna delle due varianti. Una conferma, in attesa di dettagli da Cupertino il prossimo settembre, di come Apple sia intenzionata a incentivare la porta Lightning a discapito del connettore forse più diffuso al mondo. Nel frattempo, anche da questi schemi non emerge alcuna presenza del tanto vociferato Smart Connector, una feature che probabilmente rimarrà solo su iPad Pro.

La linea dei nuovi iPhone 7 non verrà presentata prima di settembre, mese ormai tradizionale per il lancio dei nuovi smartphone targati mela morsicata. Secondo quanto emerso dalle fonti asiatiche, potrebbero essere ben tre i device presentati in questa tornata: gli ormai classici da 4.7 e 5.5 pollici, a cui si aggiungerà un iPhone Pro con doppia fotocamera LinX, anche questo sempre da 5.5 pollici.