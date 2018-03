Quante applicazioni Android abbiamo installato?

Cristiano Ghidotti,

C’è un’app per tutti i gusti, per ogni esigenza. Su Play Store se ne possono trovare di qualsiasi tipo: dai giochi ai software per la produttività, da quelli dedicati alla fotografia fino ai lettori multimediali per musica e video. Insomma, le possibilità di scelta di certo non mancano. Ma quante sono le applicazioni installate su tutti i dispositivi Android posseduti?

Non quelle al momento presenti sui propri smartphone e tablet, ma quelle scaricate fin da quando si è connesso l’account a Google Play. Ce lo dice il gruppo di Mountain View, con una statistica forse poco conosciuta, ma di certo interessante: è sufficiente aprire la pagina relativa alla Dashboard (può essere richiesta l’immissione della password, per motivi di sicurezza) e scorrere l’elenco delle voci fino a trovare quella chiamata Play Store. Lì è visualizzato il numero complessivo delle “App installate”, come nello screenshot allegato di seguito, con un’indicazione su quella che è stata l’ultima messa in download.

Altre statistiche interessanti riguardano, ad esempio, la piattaforma di streaming musicale di bigG, Play Musica, con il conteggio delle tracce caricate dall’utente e quello delle playlist create e salvate, così come gli acquisti effettuati online e relativi ad applicazioni, giochi o contenuti multimediali, con riferimento all’opzione di pagamento predefinita.

La Google Dashboard offre una panoramica su tutto ciò che gravita all’interno dell’ecosistema di Mountain View: dai blog del circuito Blogger alle inserzioni pubblicitarie di AdSense, dalla gestione dei contatti alla cronologia delle posizioni salvata nelel mappe, senza dimenticare la cronologia delle ricerche, Drive, Foto, il social network G+, YouTube, il browser Chrome, Analytics, Calendar e altro ancora.