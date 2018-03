Xbox One Slim: prime immagini in rete

Filippo Vendrame,

Tra poche ore prenderà via il keynote di Microsoft all’E3 2016. La casa di Redmond, oltre a svelare novità in materia di giochi e sul futuro della piattaforma Windows 10 per la sua console Xbox One, dovrebbe annunciare alcune novità anche in ambito hardware come la nuova Xbox One Slim e forse due dispositivi per lo streaming sempre collegati all’ecosistema Xbox. Proprio l’Xbox One Slim si è resa protagonista nelle ultime ore grazie ad alcune immagini emerse dal sito NeoGaf.

Grazie a queste immagini è possibile scoprire anche alcune caratteristiche di questa nuova console che vanno a confermare quanto speculato nelle scorse settimane. Innanzitutto, la nuova Xbox One Slim sarà il 40% più piccola rispetto all’attuale modello. Inoltre, sarà dotata di un nuovo controller e di disco fisso da ben 2 TB di spazio. I giocatori, dunque, avranno tutto lo spazio necessario per archiviare giochi, film, applicazioni e tutto quanto desiderano. Inoltre, la nuova Xbox One Slim supporterà il 4K ma solo per la riproduzione dei filmati e così pure l’HDR. Infine, la nuova console potrà essere collocata anche verticalmente.

L’immagine non fa menzione sui prezzi e sulle tempistiche di distribuzione. Secondo alcune ulteriori indiscrezioni dei giorni scorsi, l’Xbox One Slim dovrebbe integrare al suo interno l’alimentatore e questo dovrebbe consentire di occupare ancora molto meno spazio rispetto all’attuale modello.

Tutti i dettagli di questa nuova console saranno, comunque, svelati dalle 18.30 di oggi, orario italiano, durante il keynote di Microsoft all’E3 2016 che sicuramente sarà estremamente denso di novità.