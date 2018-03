Fastweb: 200 Mbps in 24 città

Filippo Vendrame,

A due mesi dall’annuncio del nuovo piano di sviluppo della sua rete a banda ultralarga, Fastweb annuncia di aver portato la sua offerta di connettività sino a 200 Mbps in ben 24 città. Attualmente Fastweb offre servizi Internet in fibra a 10 milioni di famiglie e imprese, in circa 200 città, di cui oltre 7 milioni con la propria rete in fibra (tecnologia Fiber to the home e Fiber to the cabinet). La società è impegnata nell’espansione della propria rete al 50% della popolazione, cioè 13 milioni di famiglie e imprese in 500 città, entro il 2020, e nel raddoppio della velocità di Internet in download fino a 200 Mbps al secondo su tutta la rete.

Dopo Arezzo, Viterbo, Riccione, Rimini, Trento, Massa, Pistoia, Caserta, a giugno Fastweb ha raggiunto altre 16 città a 200 Mbps: Alessandria, Brindisi, Chieti, Cologno Monzese, Cormano, Forlì, Grosseto, Lecce, Lecco, Magenta, Matera, Salerno, Savona, Taranto, Udine, e alcuni quartieri della città di Milano precedentemente non collegati dalla fibra (35 mila famiglie e imprese nelle zone di Affori, Barona, Bicocca, Crescenzago, Lambrate, Novara, Precotto, Quarto Oggiaro e Taliedo). Con la nuova tecnologia che consente velocità Internet fino a 200 Mbps in download, Fastweb collega sia i nuovi abbonati ai suoi servizi, sia gradualmente i già clienti.

Da una parte vengono realizzati i lavori per collegare in fibra nuove città di medie dimensioni (fino ai 100 mila abitanti) direttamente in tecnologia eVdsl che eroga velocità fino a 200 Mbps al secondo; dall’altro, in parallelo, sta realizzando l’upgrade della tecnologia Vdsl2 (fino a 100 Mbps) a eVdsl (fino a 200 Mbps) nelle città di dimensioni medio-grandi già raggiunte dalla fibra ottica.