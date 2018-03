MediaWorld, tornano i 100 secondi di corsa

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia oggi il nuovo volantino delle offerte che avrà validità sino al 3 luglio prossimo. Volantino che rilancia una delle promozione più apprezzate da parte dei clienti che è quella che permette di vincere la possibilità di passare 100 secondi in solitudine all’interno di un punto vendita MediaWorld per poter afferrare quanti più prodotti possibili nel tempo limite. Tutti i prodotti afferrati nei 100 secondi saranno assolutamente e totalmente gratuiti. La promozione chiamata “La corsa dei 25 anni” per i fortunati sarà un’occasione di fare il pieno di prodotti di elettronica senza spendere nemmeno un centesimo.

Per poter partecipare e sperare di essere estratti come vincitori di questa iniziativa promozionale, i clienti di MediaWorld dovranno comprare uno dei prodotti a volantino, presentare alla cassa la tessera fedeltà MediaWorld aggiornandola con la propria anagrafica completa se non già fatto in precedenza. Il nuovo volantino di MediaWorld non si caratterizza, però, solamente per questo concorso ma anche per alcune proposte scontate interessanti. Tra gli smartphone, per esempio, la catena di elettronica propone il Samsung Galaxy S6 a 429 euro, iPhone 5S 16 GB a 329,99 euro ed il Huawei P8 Lite a 199,99 euro.

Presenti, anche, alcuni modelli di notebook Windows 10 come il Lenovo Ideapad 100 con processore Intel Core i3 e 4 GB di RAM venduto al prezzo di 429,99 euro. Gli appassionati di videogiochi potranno approfittare della versione limitata della PlayStation 4 1TB personalizzata con i colori di Valentino Rossi che è veduta al prezzo di 449 euro con secondo controller ed il gioco di Valentino Rossi.

Non mancano alcuni interessanti gadget come l’Hoverboard Nilox Doc a 299,99 euro e molti televisori di ultima generazione con cui seguire in alta definizione le partite di Euro 2016 e le prossime Olimpiadi di Rio 2016. Per esempio, si evidenzia, in questo settore, il TV Samsung LED 4K UE50JU6400 al prezzo di 649 euro.