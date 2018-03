AdDuplex, lenta la diffusione di Windows 10 Mobile

Filippo Vendrame,

AdDuplex ha pubblicato il suo nuovo report mensile sullo stato di salute di Windows 10. I dati, per quanto concerne il settore mobile, evidenziano come Windows 10 Mobile sia fermo al 10,9% di tutti i dispositivi mobile Windows. Una crescita decisamente lenta che evidenzia soprattutto come i nuovi smartphone Lumia di Microsoft, Lumia 550, 650, 950 e 950 XL non abbiano ottenuto un favorevole riscontro sul mercato e siano, dunque, sostanzialmente stati snobbati dagli utenti.

Con una quota vicina all’80%, Windows Phone 8.1 rimane sempre il sistema operativo più diffuso, questo nonostante, anche, la disponibilità dell’aggiornamento gratuito alla nuova piattaforma. Segno, probabilmente, che gli utenti non hanno effettuato in massa l’aggiornamento a Windows 10 Mobile preferendo rimanere con il vecchio sistema operativo. Inoltre, gli smartphone Lumia Windows Phone 8.1 più diffusi sono ancora quelli di vecchissima generazione che non possono effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Dati, dunque, che evidenziano come Windows 10 Mobile stenti davvero molto a prendere piede nonostante sia una piattaforma software molto interessante.

A titolo di curiosità, lo smartphone Windows più diffuso al mondo è il Lumia 535 (il Lumia 640 se si considerano assieme la versione classica e quella XL). Ma se per Microsoft questi risultati possono risultare estremamente negativi, l’azienda di Redmond può tornare a sorridere scorrendo i dati di AdDuplex su Windows 10 nella declinazione per PC. HP risulta essere il produttore più diffuso staccando DELL e Lenovo di oltre 10 punti.

La quota di mercato di Microsoft è appena del 3.03% ma questo non deve trarre in inganno perchè l’offerta della casa di Redmond si limita alla linea Surface che sono prodotti di fascia altissima e dunque non per un mercato ampio. Il risultato, confrontato con il 22% circa di HP, è dunque da ritenersi molto buono.

Per quanto riguarda, nei dettagli, la linea Surface, AdDuplex svela che Surface Pro 4 e Surface Pro 3 assieme dispongono di oltre il 64% delle vendite totali di Microsoft. Il Surface Book è fermo al 3,6%, un risultato all’apparenza basso ma giustificato dal fatto che l’ibrido è venduto solo in pochissimi paesi ed è un prodotto di nicchia.