Luca Colantuoni,

Huawei presenterà il nuovo Honor 8 durante una evento organizzato in Cina per l’11 luglio. In quell’occasione potrebbe essere annunciato anche il phablet Honor V8 Max, recentemente individuato nel database di TENAA, l’ente certificatore cinese. Il dispositivo è in pratica una versione “maggiorata” dell’attuale Honor V8, ma senza la doppia fotocamera posteriore.

Il V8 Max dovrebbe avere un telaio in alluminio (come il V8) e uno schermo AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Più che phablet sarebbe più corretto considerarlo un tablet con connettività mobile. La dotazione hardware prevede ovviamente un processore octa core Kirin 950 a 2,3 GHz, progettato dalla stessa Huawei, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Invece della configurazione dual camera, il produttore cinese avrebbe scelto una normale fotocamera posteriore da 13 megapixel e un sensore da 8 megapixel per quella frontale.

Oltre al modulo LTE ci saranno sicuramente i chip WiFi 802.11ac, Bluetooth, NFC e GPS. Il mega phablet è dual SIM e supporta la tecnologia VoLTE. La batteria da 4.400 mAh potrà essere caricata rapidamente con l’alimentatore da 9V/2A in dotazione. Sulla cover posteriore è presente un lettore di impronte digitali per lo sblocco del dispositivo, l’accesso alle notifiche e lo scatto delle foto.

Dimensioni e peso sono 178,8×90,9×7,18 millimetri e 219 grammi. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Prezzi e disponibilità verranno comunicati durante l’evento di presentazione.