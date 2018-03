ASUS ZenPad 3S 10, tablet Android con stilo

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato un nuovo tablet di fascia medio-alta basato su Android. Lo ZenPad 3S 10 potrebbe essere considerata una versione maggiorata dell’attuale ZenPad S 8.0, dal quale eredita alcune caratteristiche, come le due fotocamere. Il dispositivo è particolarmente indicato per la riproduzione dei contenuti multimediali, grazie all’elevata qualità dello schermo e al comparto audio in alta risoluzione.

Lo ZenPad 3S 10 possiede un telaio in alluminio e uno spessore compreso tra 5,18 e 7,15 millimetri. Il display da 9,7 pollici ha una risoluzione di 2048×1536 pixel e supporta la tecnologia Tru2Life che migliora la qualità delle immagini aggiustando contrasto, luminosità e nitidezza. La dotazione hardware include inoltre un processore hexa core MediaTek MT8176 con frequenza massima di 2,1 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. ASUS offre anche 5 GB di spazio su ASUS Webstorage e 100 GB su Google Drive.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e GPS. Sono presenti anche una porta USB Type-C e un lettore di impronte digitali, sotto il pulsante Home. Per la sezione audio sono stati scelti due altoparlanti, amplificatori dedicati e un chip Hi-Fi (192kHz/24bit). Il tablet supporta le tecnologie DTS HD Premium, DTS Headphone: X e ASUS Sonic Master.

Gli utenti troveranno anche la stilo ASUS Z Stylus. La batteria da 5.900 mAh supporta la ricarica rapida, ma è necessario acquistare un alimentatore separato. Dimensioni e peso sono 240,5×163,7×5,8-7,15 millimetri e 430 grammi. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Lo ZenPad 3S 10 sarà disponibile nel mese di agosto ad un prezzo di 10.990 dollari taiwanese, pari a circa 310 euro.