Apple, un cinturino olimpico per Apple Watch

Marco Grigis,

I Giochi Olimpici di Rio sono ormai alle porte e, naturalmente, Apple non mancherà all’evento sportivo dell’anno. La società di Cupertino, infatti, ha lanciato un set di cinturini da abbinare ad Apple Watch in occasione delle imminenti Olimpiadi, con le bandiere delle nazioni partecipanti. Un piccolo dettaglio, però, potrebbe scontentare gli appassionati di sport già possessori dell’orologio intelligente: i nuovi cinturini, infatti, sono in vendita unicamente in Brasile.

Il fatto che Apple proponga dei cinturini speciali, da abbinare a tutte le linee di Apple Watch, non è di certo una novità. Oltre alla collaborazione con alcune case di moda, quali Hermès, la società di Cupertino ha lanciato un cinturino arcobaleno in occasione del recente LGBT Pride di San Francisco. Non stupisce, di conseguenza, abbia voluto preparare qualcosa di inedito anche per gli imminenti Giochi Olimpici di Rio.

A quanto sembra, questi cinturini saranno disponibili unicamente presso l’Apple Store brasiliano di Barra da Tijuca, un centro di Rio De Janeiro a circa 15 minuti di strada dal Parco Olimpico Barra. Stando a quanto riferito dalla versione statunitense di GQ, gli accessori sono in nylon e rappresentano le bandiere di Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Giappone, Jamaica, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, mentre la commercializzazione avverrà a partire dai primi giorni di agosto. Il prezzo dovrebbe essere attorno ai 49 dollari.

Nel frattempo, si continua a parlare della prossima e futura versione dello smartwatch intelligente, attesa per il prossimo settembre in concomitanza con il lancio di iPhone 7. Sebbene nessuna indiscrezione consistente sia emersa fino a oggi, così come alcun leak, pare che il dispositivo possa vedere una scocca di dimensioni lievemente minori, abbinata a una batteria in grado di garantire un’autonomia migliore. Non è però tutto, però, poiché si parla dell’introduzione di funzioni maggiormente standalone, affinché Apple Watch 2 possa essere utilizzato anche lontano dall’iPhone a cui è abbinato.