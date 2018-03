Huawei G9 Plus, nuovo smartphone in metallo

Luca Colantuoni,

I produttori cinesi riescono ad offrire smartphone con interessanti caratteristiche, mantenendo basso il prezzo finale. Huawei è uno dei migliori in questo campo, come testimonia il G9 Plus, un nuovo membro della serie che include già il G9 Lite. Il dispositivo mobile potrà essere acquistato negli store cinesi, ma non è escluso l’arrivo in Europa, eventualmente con un diverso nome.

Il G9 Plus è uno smartphone di fascia media con telaio unibody in alluminio e schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore integra un sensore Sony IMX298 da 16 megapixel con stabilizzazione ottica delle immagini (OIS), autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash LED dual tone, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Come altri prodotti Huawei, anche il G9 Plus possiede uno slot ibrido che può ospitare due SIM (nano) oppure una SIM e la microSD. Sul retro è presente un lettore di impronte digitale di forma quadrata con angoli arrotondati che può essere sfruttato per sbloccare lo smartphone in appena 0,3 secondi. La batteria ha una capacità di 3.340 mAh, di cui non è nota l’autonomia.

Dimensioni e peso sono 151,8×75,7×7,3 millimetri e 160 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Il G9 Plus viene offerto in tre colori (gold, rose gold e silver) ad un prezzo di 2.399 yuan, pari a circa 318 euro.