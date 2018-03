BMW punterà sulle auto elettriche

Filippo Vendrame,

Mercedes non è l’unica casa automobilistica che punta a fare concorrenza a Tesla nel settore della auto elettriche. Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, anche BMW starebbe pianificando una rivoluzione elettrica. Secondo la fonte, infatti, l’azienda automobilistica sarebbe nel bel mezzo di una ristrutturazione dirigenziale interna con l’obiettivo di cambiare la propria strategia nel settore, partendo presumibilmente dalle ottime basi gettate con i primi progetti già sul mercato. Attualmente l’azienda produce veicoli elettrici avveniristici come la BMW i3 o versioni ibride di alcuni suoi modelli, mentre la nuova strategia punterebbe alla realizzazione di versioni totalmente elettriche di alcuni dei modelli di punta come la BMW Serie 3, il SUV X4 e tutto quel che è il brand Mini.

Se l’indiscrezione del quotidiano tedesco risultasse esatta, il nuovo piano industriale dovrebbe essere approvato già durante questo mese di settembre. BMW non ha voluto commentare l’indiscrezione, tuttavia il cambio di strategia dell’azienda di Monaco appare abbastanza scontato proprio alla luce delle strategie sempre più aggressive dei produttori di auto elettriche ed in particoalre proprio di Tesla. L’azienda di Elon Musk, infatti, ha annunciato l’arrivo di Model 3, un’auto totalmente elettrica che si caratterizzerà per un prezzo d’acquisto sempre importante ma più alla portata di tutti. La versione base di quest’auto che arriverà nel 2017 è, infatti, di 35 mila dollari.

Model 3 che ha ricevuto immediatamente moltissimi ordini mentre parallelamente le vendite delle auto elettriche di BMW, nel 2016, sono calate. Puntando ad elettrificare alcuni dei suoi modelli di punta, BMW potrebbe invogliare le persone ad acquistare modelli già noti ed apprezzati per qualità e contenuti, evitando agli acquirenti un salto nel buio verso prodotti troppo particolari o ancora non conosciuti.

Mercedes, a sua volta, punta fortemente nell’elettrico e già nel prossimo salone di Parigi dovrebbero essere annunciate diverse interessanti novità.