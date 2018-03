iPhone 7, batterie più capienti rispetto iPhone 6S

Marco Grigis,

L’indiscrezione circola ormai da diversi mesi e, almeno indirettamente, è stata confermata anche da Apple con l’annuncio di un’autonomia più estesa per gli iPhone 7. Ora arriva la prima conferma: i nuovi smartphone di Cupertino sono dotati di batterie più capienti rispetto alla precedente generazione degli iPhone 6S. Merito, a quanto pare, anche della tanto discussa eliminazione del jack delle cuffie.

La conferma arriva dalla documentazione resta nota dall’agenzia di certificazione cinese TENAA, così come riportato dal sito tematico iPhone7.nl. A quanto pare, il nuovo iPhone 7 da 4.7 pollici incorpora una batteria da 1.960 mAh, mentre la versione Plus da 5.5 vede l’inclusione di un esemplare da 2.900 mAh. La precedente generazione, invece, attestava la propria capacità a 1.715 e 2.750 mAh, rispettivamente per iPhone 6S e iPhone 6S Plus.

Si tratta di un incremento tutt’altro che notevole, ma quanto basta per assicurare all’incirca un paio d’ore di autonomia in più rispetto ai device dello scorso anno. A garantire questa differenza, non solo la capienza delle batterie, ma anche il nuovo processore A10 Fusion, grazie alla sua natura quad-core con due nuclei di calcolo proprio dedicati all’efficienza energetica.

Sebbene al momento non giungano delle conferme ufficiali, pare che la possibilità di batterie più capienti sia stata garantita anche dall’eliminazione del jack delle cuffie, un fatto che ha sollevato varie polemiche fra i consumatori. Rimuovendo la componente, infatti, sembra che Apple abbia potuto sfruttare una configurazione diversa per i circuiti interni, sfruttando con più agilità lo spazio liberato sull’estremità inferiore del device. Per scoprire se questa interpretazione sia corretta, tuttavia, bisognerà attendere i primi teardown sia di iPhone 7 che di iPhone 7 Plus. Le prime prove sul campo, in particolare da iFixit, non dovrebbero tardare ad arrivare, considerato come gli smartphone siano già segnalati in consegna per molti dei consumatori che, a partire dallo scorso venerdì, hanno approfittato dei preordini.