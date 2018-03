Twitter, il futuro è nello streaming?

Filippo Vendrame,

Il futuro di Twitter potrebbe essere lo streaming televisivo ed il social network potrebbe entrare in competizione con piattaforme del calibro di Netflix piuttosto che quella di Facebook. Twitter ha, infatti, bisogno disperatamente di crescere e la soluzione ai suoi problemi potrebbe trovarsi fuori dall’app per smartphone. Il social network ha, infatti, lanciato la sua app per piattaforme come Apple TV, Xbox One e Amazon Fire TV che permette agli utenti non solo di accedere alla piattaforma sociale senza dover utilizzare lo smartphone ma soprattutto di poter seguire dirette streaming come quella del match di Nfl fra New York Jets e Buffalo Bills.

Questa competizione non sarà l’unica trasmessa in diretta streaming su Twitter perchè il social network, puntando molto sullo sport, ha stretto accordi con Nfl, Mlb, National Basketball Association e National Hockey League. Inoltre, Twitter punterà anche sull’informazione grazie alla partnership con Bloomberg News e Cheddar. Da evidenziare che le trasmissioni in streaming sono divulgate su Twitter in chiaro. Questo significa che gli iscritti alla piattaforma potranno seguire gli eventi senza mettere mano al portafogli, almeno per il momento. I costi, infatti, saranno pagati dagli sponsor che inoculeranno pubblicità durante gli eventi.

L’offerta streaming di Twitter in futuro potrebbe anche ampliarsi e per chi non intende sottoscrivere abbonamenti, l’offerta del social network potrebbe rivelarsi un’interessante opzione.

Twitter, dunque, ha l’occasione di rilanciare la sua applicazione approfittando del successo che hanno oggi le piattaforme di streaming. Trattasi di un’importante scommessa sul futuro in cui il social network sta investendo molti milioni di dollari. In un momento molto difficile della sua recente storia, Twitter potrebbe, forse, aver trovato la strada giusta per riemergere e tornare ad alti livelli come in passato.