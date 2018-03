WhatsApp, nuove versioni per Android e iOS

Luca Colantuoni,

Da circa due giorni sono disponibili nuove versioni di WhatsApp che introducono diverse funzionalità, tra cui la condivisione dei messaggi a chat multiple su Android e il supporto per iOS 10, l’ultima release del sistema operativo Apple. Più interessanti sono però le novità incluse nelle versioni beta dell’app Android, come la possibilità di scrivere e disegnare sulle foto e i video prima dell’invio dei messaggi.

WhatsApp 2.16.259 per Android consente di condividere e inoltrare messaggi a più chat contemporaneamente. Dopo aver selezionato il contenuto (testo, foto, video, link), l’app visualizza l’elenco delle chat più frequenti seguito da quello delle chat più recenti. La seconda novità riguarda i video. Durante la registrazione è ora possibile scorrere il dito in alto o in basso per aumentare o diminuire lo zoom. Con questo aggiornamento è stato infine aggiunto il flash frontale: lo schermo diventerà bianco quando l’utente scatta un selfie, in modo da illuminare il viso al buio.

WhatsApp 2.16.10 per iOS introduce tre funzionalità specifiche per iOS 10. L’utente può chiedere a Siri di inviare messaggi, effettuare le chiamate e rispondere alle chiamate anche con lo schermo bloccato. È possibile infine utilizzare un nuovo widget che permette di accedere velocemente ad una chat o vedere quelle in cui ci sono messaggi non letti.

Gli utenti che partecipano al programma Beta sul Google Play Store possono installare le ultime versioni preliminari. La novità più interessante è l’editing delle foto. Dopo aver scattato una foto, l’utente può effettuare il ritaglio, disegnare e scrivere sull’immagine, e sovrapporre adesivi. Per testo e disegni si possono scegliere dimensione, colore e posizione. Il disegno e l’aggiunta di sticker è possibile anche sui video. Al momento su APKMirror è disponibile la release 2.16.270 beta.