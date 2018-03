Chromecast e Google Home: integrazione in vista?

Cristiano Ghidotti,

Un utente di Reddit iscritto al Programma Anteprima di Chromecast ha condiviso un indizio relativo alla possibile integrazione tra il dongle HDMI e Google Home, il dispositivo di bigG annunciato a maggio in occasione dell’evento I/O 2016 e pensato per fungere da assistente virtuale in ambito domestico, basandosi su un avanzato sistema di intelligenza artificiale. Questo il messaggio comparso sul televisore dopo aver installato un aggiornamento firmware.

Lancia l’applicazione Google Home per connettere Chromecast.

Trattandosi di una fonte non ufficiale, l’informazione va ovviamente presa con le dovute cautele. Non sorprende che il gruppo di Mountain View stia per introdurre l’applicazione dedicata a Google Home, quanto la possibilità che questa vada a sostituire in tutto e per tutto l’attuale Google Cast nel processo di configurazione di Chromecast. Un’integrazione tra i due prodotti spalancherebbe le porte all’arrivo di funzionalità potenzialmente interessanti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dell’intrattenimento multimediale all’interno della casa: si potrebbe ad esempio chiedere all’assistente Home di avviare la riproduzione di un film e vederlo istantaneamente comparire sulla TV, interagendo solo con la propria voce e utilizzando un linguaggio colloquiale. Lo stesso vale per la musica in streaming, se si è in possesso della variante Audio del dongle connessa all’impianto stereo oppure a un altoparlante.

Da bigG, ovviamente, non sono giunte conferme né smentite. Con tutta probabilità se ne saprà di più la prossima settimana, in occasione dell’evento in scena martedì 4 ottobre a New York, che vedrà finalmente la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della linea Pixel (previsti due modelli da 5 e 5,5 pollici) e della versione Ultra di Chromecast, con supporto all’output video in formato 4K.