Twitter continua le trattative con Salesforce

Filippo Vendrame,

Twitter starebbe continuando le trattative di acquisizione con Salesforce, secondo il New York Times e CNBC. Il nuovo report evidenzia come il CEO della società, Jack Dorsey non sarebbe contrario alla cessione di Twitter se l’acquirente garantisse l’integrità del social network a seguito dell’acquisizione. Il management di Twitter, infatti, spingerebbe per mantenere il social network sempre un soggetto indipendente.

In un’intervista con CNBC la scorsa settimana, il CEO di Salesforce, Marc Benioff, non ha indicato se un accordo fosse vicino, ma aveva detto che Dorsey era un “buon amico”. Il Seattle Times ha riportato che Benioff avrebbe recentemente incontrato gli investitori e gli analisti per “placare le loro preoccupazioni circa il suo programma di acquisto di Twitter”. Per il social network, dunque, si riapre uno spiraglio che potrebbe consentirgli di salvarlo dalla caduta libera in cui si trova da tempo. Come noto, Twitter non cresce come dovuto e le entrate sono in calo. Proprio per questo, dopo aver tentato tutte le strade possibile per reinventarsi, il social network ha deciso di mettersi in vendita.

Tra i principali interessati, almeno all’inizio, Google, la Disney e proprio Salesforce. Google sembrava in pole position ma si è ben presto ritirato dalla corsa al social network. Una strada che anche la Disney ha poco dopo seguito. Di recente era arrivata la notizia che anche Salesforce avesse deciso di rinunciare a Twitter e proprio per questo le azioni del social network erano crollate in borsa.

Ma secondo questo ultimo report di New York Times e CNBC, Salesforce non si sarebbe allontanata del tutto e starebbe ancora discutendo con Twitter. Questo non significa che Twitter sarà venduta a Salesforce ma che almeno un potenziale acquirente è ancora interessato. Le prossime settimane saranno, dunque, fondamentali per capire il futuro del social network.