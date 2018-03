Material Design: le 5 migliori app secondo Google

Cristiano Ghidotti,

Le linee guida del Material Design sono state introdotte da Google con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di applicazioni mobile in grado, dal punto di vista grafico e funzionale, di risultare coerenti con lo stile del sistema operativo Android, sfruttandone al meglio l’interfaccia e le modalità di interazione.

Il gruppo di Mountain View annuncia oggi quelle che sono le cinque app vincitrici della seconda edizione dei Material Design Awards, un contest che premia i programmatori e le software house che meglio hanno saputo interpretare questa visione. Gli sviluppatori riceveranno un riconoscimento ufficiale in occasione della conferenza SPAN LA che andrà in scena il 27 ottobre a Los Angeles. Tra le applicazioni premiate ce ne sono alcune ben note (come Airbnb) e altre che probabilmente nessuno conosce in occidente (ad esempio C CHANNEL). Eccole, con alcuni screenshot allegati che permettono di dare uno sguardo alla UI.

Oggi siamo orgogliosi di annunciare i vincitori della seconda edizione del contest annuale Material Design Awards. Così come per i vincitori della passata stagione, mettiamo in luce aspetti specifici del Material Design utilizzati per creare applicazione che soddisfano i loro utenti esprimendo al tempo stesso in modo appropriato il brand.

Asana: Team Tasks & Projects (download) trionfa nella categoria Brand Infusion, proponendo una soluzione dedicata ad incrementare la produttività dei team in ambito professionale.

Fabulous – Motivate Me! (download), come si può intuire già dal nome, funge da app motivazionale, spingendo a comportamenti virtuosi e utili per il proprio benessere. Secondo Google è la migliore della categoria Charming Engagement.

C CHANNEL (download), disponibile solo in giapponese e tailandese, vince nel gruppo Creative Navigation in primis per la sua capacità di rendere accessibili sia i video realizzati dagli utenti che quelli creati da studi professionali.

Kitchen Stories (download) vince nella categoria Expressive Layouts ed è, ovviamente, dedicata a cucina e ricette. Disponibile anche in italiano.

Airbnb (download) è di certo l’app più nota fra quelle premiate, dedicata a trovare e offrire alloggi. Vince nella categoria Focused Efficiency.