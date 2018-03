Google Messenger: le novità della versione 2.0

Cristiano Ghidotti,

Di certo nell’offerta software di Google destinata al segmento mobile non mancano le applicazioni indirizzate alla messaggistica: per la posta elettroncia c’è Gmail, per le videochiamate è arrivato un paio di mesi fa Duo, per l’IM ci si può affidare alla nuova proposta di Allo arricchita da un sistema di intelligenza artificiale, mentre per tutto il resto c’è il versatile Hangouts. Nell’elenco si inserisce di diritto anche Messenger, utile per la gestione dei più tradizionali SMS e MMS. L’app riceve, a partire da oggi, un aggiornamento che la porta alla versione 2.0.

Come sempre accade in questi casi, è possibile attendere che l’update venga scaricato in modo del tutto automatico. In alternativa (metodo consigliato ai più impazienti) si può procedere fin da subito al download e all’installazione manuale del file APK. La novità più importante è quella visibile nello screenshot allegato di seguito: una nuova icona circolare, perfettamente in linea con lo stile introdotto dal gruppo di Mountain View sui dispositivi della linea Pixel e con il launcher di Android 7.1 Nougat. Cambiano anche altri elementi grafici, come la colorazione di menu e pulsante FAB, ma con variazioni di minore importanza.

Nello screenshot qui sotto è possibile dare un’occhiata ad un’altra variazione: quando si crea un nuovo messaggio premendo il pulsante “+”, nella parte superiore della schermava vengono elencati i “Contatti principali”, con i nomi accompagnati da un’immagine profilo che aiuta a identificarli immediatamente. Sotto, le persone presenti nella propria rubrica vengono invece mostrate in ordine alfabetico. In ogni caso, nulla di rivoluzionario in termini di funzionalità.