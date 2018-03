FIFA 17: Il Viaggio anche in italiano

Cristiano Ghidotti,

La novità più importante di FIFA 17 si chiama Il Viaggio, una modalità completamente inedita che accompagna il giocatore lungo la carriera di Alex Hunter, giovane promessa delle Premier League che si trova a dover affrontare tutte le sfide di un astro nascente del pallone. Fino ad oggi è stata disponibile solo in inglese, anche se con sottotitoli nelle altre lingue.

EA Sports annuncia che le cose cambieranno presto, grazie al rilascio di un aggiornamento previsto entro la fine dell’autunno, che introdurrà il supporto audio a cinque nuove lingue, italiano compreso (oltre a francese, tedesco, spagnolo e spagnolo messicano). L’update sarà distribuito in modo del tutto gratuito per chi ha acquistato una copia di FIFA 17 e contribuirà ad aumentare il senso di coinvolgimento durante le sessioni di gioco con Il Viaggio. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dello sviluppatore, che purtroppo non fornisce dettagli più precisi sulle tempistiche per il rilascio.

Frutto di oltre due anni di lavoro, la modalità Il Viaggio di FIFA 17 per PC, Xbox One e PlayStation 4 permette ai fan di vivere la loro storia dentro e fuori dal campo vestendo i panni di Alex Hunter, il nuovo astro nascente della Premier League. A breve, la modalità Il Viaggio sarà disponibile con la localizzazione audio completa in altre cinque lingue, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il Viaggio, così come l’utilizzo del motore Frostbite, è disponibile esclusivamente sulle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One della simulazione calcistica, che anche in questa stagione è scesa in campo per sfidare la concorrenza di Konami e del suo Pro Evolution Soccer 2017, un titolo in costante e progressiva evoluzione, che nel corso degli ultimi anni è riuscito (almeno in parte) a colmare il gap qualitativo che per lungo tempo lo ha separato dalla produzione di EA Sports.