Una Touch Bar anche per la tastiera di iMac?

Marco Grigis,

La Touch Bar, la barra touchscreen e in risoluzione Retina sostitutiva dei tasti funzione, è certamente la feature più innovativa dei MacBook Pro presentati la scorsa settimana. Capace di catalizzare le attenzione degli utenti, e di rivelare una nuova interazione con il proprio laptop, questo dispositivo è solo all’inizio del suo percorso: molto, infatti, dipenderà dal tipo di integrazione che ne vorranno fare gli sviluppatori di terze parti. Nell’attesa, in molti scommettono sulla futura estensione della Touch Bar ad altri prodotti Apple, a partire dalle tastiere per iMac.

Negli ultimi tempi si è discusso a lungo della volontà, mai ufficialmente confermata da Cupertino, di rinnovare la tastiera dei MacBook e di iMac. Durante le scorse settimane, infatti, è emerso un progetto per l’inserimento di display e-ink al di sotto dei singoli tasti, affinché ogni pulsante possa essere personalizzato a seconda delle necessità dell’utente. A seguito della presentazione dei nuovi MacBook Pro, tuttavia, è emerso come l’approccio di Apple possa essere differente: la Touch Bar, infatti, potrebbe essere un buon compromesso anche per le soluzioni desktop.

Sebbene il gruppo di Cupertino non abbia lasciato intendere l’inserimento di una Touch Bar in altri prodotti targati mela morsicata, su Reddit nelle ultime ore si parla di una fantomatica Magic Keyboard, aggiornata non solo ai nuovi tasti con meccanismo a farfalla, ma anche con la tanto apprezzata barra touchscreen. Al momento, si tratta semplicemente di un mockup realizzato da un appassionato, eppure il risultato appare più che coerente con quel che Apple potrebbe presentare nei futuri mesi.

D’altronde, non è affatto insolito che il gruppo californiano promuova delle tecnologie laptop anche per i desktop, basti pensare al trackpad multitouch che, a partire dal 2008, è presente su ogni laptop targato mela morsicata. Questo prodotto, estremamente apprezzato dagli utenti per la sua comodità d’uso, è stato pochi anni dopo esteso anche a iMac, con la distribuzione di Magic Trackpad. L’arrivo di una Magic Keyboard con Touch Bar, di conseguenza, appare tutto fuorché un’insolita trovata. Non resta quindi che attendere eventuali mosse dalle parti di Cupertino e, sopratutto, i prezzi: una tastiera così avanzata, infatti, potrebbe non essere alla portata di tutti.