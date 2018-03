Sony PlayStation 4 Pro disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato l’arrivo in Europa (quindi anche in Italia) della nuova PlayStation 4 Pro, versione aggiornata e potenziata della console originaria, in vendita da fine novembre 2013 e recentemente sostituita dalla sua variante Slim. Il prezzo ufficiale della PS4 Pro è 399 euro, ma alcuni store fisici vendono la console ad un prezzo leggermente superiore.

La PlayStation 4 Pro, presentata all’inizio di settembre, integra gli stessi componenti hardware della PlayStation 4, ma Sony ha incrementato le frequenze di clock della CPU octa core AMD Jaguar da 1,6 a 2,1 GHz e della GPU AMD Radeon da 800 a 911 MHz. La potenza di elaborazione è salita quindi a 4,2 TFLOP, il 2,27 in più rispetto alla PS4. Questi miglioramenti permettono alla console di gestire giochi e video alla risoluzione 4K, anche attraverso il visore PlayStation VR. Sony ha inoltre aggiunto il supporto per la tecnologia HDR.

Le altre specifiche sono le seguenti: 8 GB di memoria GDDR5, hard disk da 1 TB, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE e Gigabit Ethernet, lettore Blu-ray (senza supporto Ultra HD), tre porte USB 3.1, uscita audio digitale ottica e uscita HDMI 2.0b. Dimensioni e peso sono 295x55x327 millimetri e 3,3 Kg. Il consumo massimo è 310 Watt. La PS4 Pro può ovviamente eseguire tutti i giochi sul mercato.

Per alcuni titoli è possibile l’upscaling alla risoluzione 4K. Gli utenti possono già acquistare oltre 30 giochi che sfruttano la potenza della PS4 Pro, ma il numero è destinato ad aumentare nei prossimi mesi. Netflix ha aggiornato l’app per consentire lo streaming 4K di alcune serie TV, come Narcos e Luke Cage. Anche YouTube riceverà un update per la riproduzione dei video 4K.