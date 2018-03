Drawn & Recorded, la serie animata di Spotify

Cristiano Ghidotti,

Definire Spotify esclusivamente come un servizio di streaming musicale è ormai riduttivo. La piattaforma ha già da tempo dichiarato l’intenzione di mettere un piede nel panorama dei video on-demand e oggi presenta una sua nuova produzione originale: si chiama Drawn & Recorded. In futuro arriveranno contenuti di ogni tipo, compreso un documentario sui Metallica.

Drawn & Recorded è una serie animata che focalizza l’attenzione su alcuni dei momenti più importanti nella storia della musica. La narrazione è stata affidata a T Bone Burnett, cantautore e produttore discografico statunitense. Si tratta di dieci episodi piuttosto brevi, dalla durata di circa tre minuti ciascuno.

Di seguito è possibile vedere la promo, mentre a fondo articolo si può trovare in forma integrale l’episodio dedicato a Kurt Cobain e alla storia che ha portato il leader dei Nirvana a comporre un brano immortale come “Smells like teen spirit”. Altri interessano invece i rapper Ol’ Dirty Bastard e T.I,, Johnny Cash, Louis Armstrong, Lemmy Kilmister dei Motörhead, i Rolling Stones, Blind Willie Johnson e The Allman Brothers.

È possibile vedere tutti gli episodi nell’applicazione mobile di Spotify o sulla versione desktop del servizio. Purtroppo, in via ufficiale, non sono ancora disponibili in Italia. Ecco invece l’elenco dei paesi in cui è possibile accedervi: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svezia, Messico, Spagna, Brasile, Colombia, Cile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemale, Panama, Nicaragua e Repubblica Dominicana. Questi, invece, i titoli delle dieci uscite della serie.