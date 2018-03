YouTube Rewind 2016: i video più visti in Italia

Cristiano Ghidotti,

Si avvicina la fine dell’anno e, come sempre in questo periodo, è tempo di bilanci. Lo è anche per Google, che ha pubblicato le classifiche YouTube Rewind relative a questo 2016, ovvero le chart in cui sono raccolti i video più popolari in Italia negli ultimi dodici mesi.

YouTube Rewind 2016

Fra meme e tormentoni, brani che hanno accompagnato i balli dell’estate, hit discografiche studiate a tavolino dai produttori e qualche sorpresa, le Top 10 di YouTube consentono di ripercorrere l’anno che sta ormai per giungere al termine. La divisione italiana di bigG ha stilato due classifiche distinte: una è dedicata esclusivamente ai video musicali, l’altra prende invece in considerazione tutte le categorie. A determinarne il successo, in ogni caso, è la capacità di un contenuto a diventare virale, viaggiando e propagandosi sulle bacheche dei social network al ritmo di like e condivisioni.

Manca poco alla fine del 2016 e anche per noi è difficile resistere ai bilanci. Vi siete chiesti quali sono stati i video più popolari, emozionanti, condivisi dell’anno? Noi lo abbiamo fatto e siamo pronti a celebrare i video che hanno avuto più successo su YouTube in Italia quest’anno. Scopriamo insieme le classifiche YouTube Rewind 2016!

I video più popolari in Italia nel 2016

La prima posizione della classifica relativa ai video non musicali più cliccati dagli italiani in questo 2016 è stata conquistata da una vecchia conoscenza di queste pagine: Sio, all’anagrafe Simone Albrigi, fumettista e videomaker capace di costruire la propria celebrità a colpi di condivisioni sui social. Abbiamo parlato della sua attività all’inizio del 2015, con il lancio di una campagna di crowdfunding per finanziare lo sviluppo del gioco Super Cane Magic ZERO. Questa la sua parodia di “Pen Pineapple Apple Pen”, capace di raccogliere quasi sei milioni di visualizzazioni in due mesi, di seguito la Top 10 completa.

PPAP Pen Pineapple Apple Pen – Scottecs; Alex & Co. – “Incredibile” Leonardo Cecchi e Beatrice Vendramin – Music Video (Disney Channel IT); PROVA A NON RIDERE CHALLENGE! -Favij; 30 ANNI – il sabato sera – The Jackal; Adele Carpool Karaoke – the Late Show with James Corden; Sanremo 2016 – Virginia Raffaele nei panni della famosa stilista Donatella Versace – RAI; Lo spot di Checco Zalone a favore della ricerca sulla Sma – BariOggi; 8 ERRORI COMUNISSIMI DA EVITARE QUANDO CI TRUCCHIAMO – ClioMakeUp; Ricominciamo da qui – Sofia Viscardi; Esame di napoletano per Florenzi con i “prof” Insigne e Immobile – EURO 2016 – FIGC Vivo Azzurro – Nazionale Italiana Calcio.

I video musicali più popolari in Italia nel 2016

Focalizzando l’attenzione sui video musicali, invece, il primo gradino del podio spetta ad Alvaro Soler con la sua “Sofia”, hit dell’estate. Questo il filmato, seguito dalla classifica completa.