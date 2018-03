ZTE Blade A610 Plus disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia del Blade A610 Plus. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media caratterizzato da una buona qualità costruttiva e interessanti specifiche tecniche. L’ultima novità di ZTE può essere acquistata online e nelle principali catene della grande distribuzione. Il prezzo consigliato è 249,90 euro, una cifra adeguata per questa tipologia di dispositivi.

Lo ZTE Blade A610 Plus è uno dei migliori smartphone della serie Blade. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS 2.5D da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core MediaTek MT6750T a 1,5 GHz, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore possiede una risoluzione di 13 megapixel con flash LED e autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel con ottica grandangolare.

Sul retro del telaio in alluminio è presente il lettore di impronte digitali che permette di effettuare diverse operazioni: sblocco dello schermo, risposta alle telefonate, scatto di foto e screenshot, condivisione di file e foto, attivazione della torcia, accesso rapido alle applicazioni. Si tratta quindi di un vero pulsante multifunzione. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE Cat. 6.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre un’autonomia fino a tre giorni. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia Mifavor UI 4.0. Il Blade A160 Plus è disponibile nei colori Gold e Silver.