Google Home compatibile con TV e speaker di Sony

Cristiano Ghidotti,

Grazie al rilascio di un aggiornamento firmware da parte di Sony, gli speaker equipaggiati con la tecnologia Cast e i televisori basati sul sistema operativo Android TV del produttore possono essere comandati tramite la propria voce per tutti coloro che sono in possesso del dispositivo Google Home, facendo leva sulle funzionalità dell’assistente virtuale integrato nell’altoparlante di bigG.

In questo modo, attraverso intuitivi comandi vocali, è ad esempio possibile avviare la riproduzione di musica in streaming da diversi servizi, regolarne il volume, passare al brano successivo, cercare un filmato nell’archivio di YouTube e molto altro ancora. Il sistema di intelligenza artificiale consente di interagire anche con linguaggio naturale, ad esempio pronunciando “Ok Google, fammi ascoltare un po’ di musica adatta all’allenamento dallo speaker Sony”: sarà il software a creare una playlist ad hoc per l’attività sportiva. Queste le parole di Mike Fasulo, presidente e COO di Sony Electronics.

Ora potete far sì che la qualità audio e video dei prodotti Sony lavori in sintonia con Google Home. Questa funzionalità è disponibile da oggi per gli speaker di Sony con tecnologia Cast e per le Android TV 4K HDR di Sony che i clienti hanno già nelle loro abitazioni o che desiderano comprare per le vacanze. Questa feature aggiuntiva è l’ennesimo esempio dell’impegno di Sony per assicurare la libertà di scelta ai clienti e offrire loro tecnologie innovative.

Per quanto riguarda impianti audio, speaker e soundbar, i modelli equipaggiati con la stessa tecnologia di Chromecast sono i seguenti: HT-ST9, HT-NT5, HT-CT790, HT-XT2, HT-RT5, STR-DN1070, STR-DN1060, STR-DN860, SRS-X99, SRS-ZR7, SRS-ZR5, SRS-HG1. Focalizzando l’attenzione sui televisori, invece, tutti quelli equipaggiati con la piattaforma Android TV risultano compatibili e pronti per l’interazione con i comandi vocali di Google Home.