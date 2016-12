LG ProBeam, proiettore laser Full HD al CES 2017

Cristiano Ghidotti,

In anticipo di qualche settimana rispetto all’inizio dell’evento, il produttore sudcoreano mostra in anteprima LG ProBeam. Si tratta di un proiettore laser potenzialmente interessante (dipenderà dalla spesa) dedicato principalmente all’intrattenimento in ambito domestico, caratterizzato da un’elevata luminosità (fino a 2.000 lumen) delle immagini e dal supporto alla risoluzione Full HD. Nessuna informazione, al momento, sul prezzo d’acquisto né sulla data di commercializzazione in Europa.

Il peso è decisamente contenuto: 2,08 Kg, grazie ad una fase di progettazione che è riuscita a ridurre anche l’ingombro del dispositivo rispetto a quello delle alternative sul mercato. Tra le caratteristiche svelate si citano la presenza di un modulo Bluetooth (con tecnologia Sound Sync Adjustment per la sincronizzazione) utile a trasmettere senza lag il segnale audio dei contenuti a qualsiasi speaker esterno, in modalità completamente wireless, nonché il supporto allo standard Miracast per il mirroring di immagini e video da device come smartphone o tablet. Non manca infine l’integrazione della piattaforma WebOS per l’accesso ad applicazioni e funzionalità da smart TV, che LG ha promesso di aggiornare alla versione 3.5 nell’immediato futuro.

La compatibilità con il telecomando Magic, la possibilità di effettuare lo streaming di film ed episodi delle serie TV da piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video rendono LG ProBeam un prodotto interessante. Occhi puntati sul Consumer Electronics Show di Las Vegas (in scena dal 5 all’8 gennaio), dunque, per capire quale sarà l’esborso economico necessario per metterlo nel proprio salotto.