Viber per iOS e Android, video messaggi e Wikipedia

Per cercare di competere contro i big del settore è necessario implementare funzionalità esclusive che possano convincere gli utenti ad abbandonare WhatsApp, Facebook Messenger o Skype. Viber offre un servizio di messaggistica molto completo e con l’ultima versione dell’app per iOS e Android sono state introdotte due interessanti novità, ovvero i video messaggi istantanei e le estensioni delle chat. L’aggiornamento sarà disponibile sugli store di Apple e Google nelle prossime ore.

Viber offre da tempo i video messaggi, così come i messaggi vocali e le video chiamate, ma ora l’invio è stato reso più semplice e immediato. Nella finestra della conversazione è visibile un unico pulsante per i messaggi audio e video. Per passare dall’una all’altra opzione è necessario uno swipe sul pulsante. L’utente può registrare e condividere un video messaggio della durata massima di 30 secondi, mantenendo premuto il pulsante. La procedura è simile a quella dei messaggi audio ed è possibile cancellare la clip prima dell’invio con uno swipe verso sinistra.

Molto interessante anche la funzionalità denominata estensioni delle chat, grazie alla quale Viber supporta l’integrazione dei servizi di terze parti. Attualmente è possibile inserire le GIF animate di Giphy, gli articoli di TheMovieDB e i link a Wikipedia. Il termine “estensione” è quindi riferito ai contenuti aggiuntivi che possono essere inviati durante la conversazione.