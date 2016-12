ASUS inizia la vendita del robot Zenbo

Luca Colantuoni,

Durante il Computex di Taipei i visitatori hanno fatto la conoscenza con Zenbo, un piccolo e grazioso robot progettato da ASUS per fornire assistenza e compagnia a tutti i membri della famiglia. L’azienda taiwanese ha annunciato oggi che la versione in mandarino sarà disponibile in pre-ordine dal 1 gennaio 2017. Prima dell’eventuale distribuzione internazionale sarà necessario aggiungere il supporto per altre lingue.

Zenbo può essere definito un “maggiordomo robot“, in quanto può eseguire numerosi compiti, proprio come un collaboratore domestico, ma anche operazioni tipiche di una macchina digitale, grazie alla presenza di diversi sensori, microfono, altoparlanti, fotocamera e display touch. Zenbo consente di effettuare chiamate audio/video, accedere ai social network e ai siti di shopping online, mostrare film e show TV sullo schermo. Può inoltre raccontare storie ai bambini, cantare, ballare e leggere le ricette a voce alta. Il piccolo robot offre anche assistenza alle persone più anziane. Se rileva una caduta invia una notifica ai familiari che possono controllare il robot da remoto e vedere cosa è successo attraverso la videocamera.

Zenbo può essere utilizzato anche per sorvegliare l’abitazione e per controllare i dispositivi connessi, come luci, condizionatori, serrature e TV. È possibile, ad esempio, vedere chi ha bussato alla porta e aprirla con un comando vocale. Durante la presentazione effettuata a Taipei, ASUS ha mostrato il funzionamento dell’app che permette di contattare la polizia locale in caso di emergenza.

Il produttore taiwanese non ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche, ma ha confermato la presenza di un processore Intel e della tecnologia Intel Real Sense, sfruttata per riconoscere i volti delle persone. Zenbo sarà disponibile in due versioni con 32 e 128 GB di storage. I prezzi sono 19.900 e 24.900 dollari taiwanesi, pari a circa 620 e 780 dollari statunitensi. All’inizio dell’evento un coro di 10 Zenbo ha cantato un classico di Natale, ovvero il brano “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey. Ecco il video: