Facebook Account Kit, login diretto su Android

Filippo Vendrame,

Un nuovo strumento di sviluppo di Facebook può potenzialmente rendere più veloce accedere alle altre applicazioni su Android. Come ha evidenziato TechCrunch, è stata individuata una nuova funzionalità all’interno del Facebook Login Account Kit, una piattaforma di sviluppo annunciata lo scorso aprile che permette di utilizzare come login il proprio numero di telefono. Trattasi, in buona sostanza, di un sistema di autenticazione sicura a due fattori basata sugli SMS che offre un ulteriore livello di protezione rispetto al classico sistema di autenticazione.

Anche se sviluppata da Facebook, questa piattaforma è separata dal social network, cioè chi la utilizzerà non dovrà obbligare gli utenti a possedere un account su Facebook. Gli sviluppatori, dunque, potranno fare in modo che gli utenti effettuino l’autenticazione attraverso il numero di telefono e non con la solita password. Il sistema è semplice e permette agli utenti di ricevere via SMS un codice univoco da utilizzare per i login. La novità consiste che adesso, se gli utenti hanno già effettuato il login attraverso l’app Facebook per Android, il sistema di autenticazione andrà a verificare se il numero di telefono corrisponde al numero inserito nell’account del social network. Se il sistema troverà la corrispondenza, consentirà automaticamente il login senza richiedere la necessità dell’invio del codice via SMS.

Facebook ha evidenziato che questa novità si pone l’obiettivo di facilitare il login nelle zone in cui la rete telefonica è instabile e dove, dunque, gli SMS potrebbero arrivare a fatica. Trattasi di una novità interessante che potrebbe effettivamente permettere agli sviluppatori di migliorare la qualità delle loro applicazioni anche se oggi molti programmatori preferiscono ancora utilizzare il sistema di autenticazione tramite l’account dei social network piuttosto che sfruttare questa nuova piattaforma.