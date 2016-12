Fastweb, un Natale di libri e film con liveFast

Filippo Vendrame,

Fastweb a Natale lancia un pieno di libri, musica e film con liveFast, il programma dell’operatore che offre ogni mese vantaggi esclusivi dedicati ai propri clienti. Grazie all’accordo con IBS.it, la prima e più grande libreria italiana online considerata punto di riferimento per l’acquisto di prodotti culturali e per il tempo libero, liveFast lancia la campagna Snappy Christmas per il periodo natalizio. Fino all’8 gennaio ogni cliente Fastweb iscritto o che si iscriverà gratuitamente al programma avrà diritto a una Happy Card IBS.it da 7 euro per acquistare libri cartacei, digitali, contenuti multimediali e tanto altro su tutto il catalogo online di IBS.it senza alcun vincolo di spesa minima.

Per accedere a liveFast e ottenere immediatamente la Card sarà sufficiente accedere alla App MyFastweb e schioccare (to snap, in inglese) le dita vicino al proprio smartphone mentre da PC sarà sufficiente collegarsi al sito www.livefast.it e scartare il pacco regalo con l’aiuto del mouse. Tutti i clienti Fastweb che parteciperanno alla campagna Snappy Christmas accederanno, inoltre, ad uno speciale concorso dove saranno messi in palio 5 eReader Tolino Vision HD. LiveFAST di Fastweb è infatti il programma gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti e che, dopo soli sei mesi dal lancio, ha già distribuito più di 200.000 vantaggi, esperienze e iniziative speciali ai clienti iscritti.

LiveFast prevede, infatti, benefici esclusivi che vanno dal benessere alla cultura, dai servizi digitali alla musica passando per l’enogastronomia, proposte sempre in modo innovativo e divertente.

Particolarmente soddisfatto per l’iniziativa Federico Ciccone, Chief Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb, che al riguardo afferma: