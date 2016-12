Google trasforma la TV in un caminetto, per Natale

Cristiano Ghidotti,

Le luci lampeggianti dell’albero, quelle del presepe, le melodie tradizionali del Natale, il fuoco del camino. Tutti elementi che contribuiscono a creare il clima e l’atmosfera delle festività, da vivere in solitaria oppure da condividere con i propri cari. E per chi per ragioni di spazio e praticità, non ha il camino? Ci pensa Google, con una feature integrata nella piattaforma Play Musica per lo streaming musicale.

Tutto ciò di cui si ha bisogno è un dongle della linea Chromecast (un modello qualsiasi connesso alla porta HDMI) collegato al televisore oppure un apparecchio compatibile con la tecnologia Cast. In pochi secondi è possibile trasformare la TV in un caminetto, con tanto di legna scoppiettante. Una sorta di sfondo animato che accompagna durante l’ascolto delle canzoni (calore non incluso). Una precisazione: si tratta in realtà di una funzionalità sperimentale introdotte molto tempo fa dal gruppo di Mountain View, nel 2014 in occasione di San Valentino, ma che può essere interessante rispolverare a ridosso del periodo natalizio.

Per attivarla è necessario aprire l’interfaccia di Google Play Musica all’interno del browser desktop, all’indirizzo play.google.com/music (al momento la feature non sembra essere presente nell’applicazione mobile), recarsi all’interno delle Impostazioni, scorrere fino alla sezione Labs e attivare l’opzione Visualizzatore camino Chromecast, come visibile nello screenshot allegato di seguito.

Consente di visualizzare il video di un camino acceso sul Chromecast durante la trasmissione di musica.

Per trasformare il proprio televisore in un caminetto non è in alcun modo necessario sottoscrivere l’abbonamento Unlimited del servizio Google Play Musica. Trattandosi di una funzionalità sperimentale, potrebbe essere in futuro eliminata da bigG o sostituita da un altro tipo di animazione.