GTA Online: da oggi la Sorpresa Festiva 2016

È già Natale, su GTA Online. A partire da oggi è disponibile Sorpresa Festiva 2016, nuovo pacchetto di espansione che porta con sé oggetti inediti (cappelli a tema, maschere, costumi e capi d’abbigliamento) da acquistare nei negozi di Los Santos e aggiungere al proprio guardaroba, oltre ad una supercar mai vista prima, in vetrina da Benny’s Original Motor Works.

La vettura è altamente personalizzabile e dotata di una potenza non indifferente per sfrecciare a tutta velocità. Salirci a bordo o metterla nel proprio garage assicura di non passare inosservati fra le strade di Los Santos. Va ad aggiungersi agli altri mezzi disponibili nel comparto multiplayer di Grand Theft Auto 5 e introdotti la scorsa settimana con l’arrivo dell’espansione Import/Export. Rockstar Games comunica inoltre che i benefici della conquista territoriale proseguono con l’estensione del periodo di GTA$ e RP doppi elargiti dalla modalità Competizione Autoscontro.

Calati nello spirito natalizio con nuovi maglioni e cappelli a tema e con tutte le maschere, i costumi da Babbo Natale e i capi d’abbigliamento festivo già disponibili. Hai tempo fino al 9 gennaio per aggiungerli gratuitamente al tuo inventario.

Come farsi mancare un set di smoking e pigiama a righe? Basta accedere a GTA Online entro il 2 gennaio.

Porta vivacità nelle strade con i nuovi completi integrali colorati acquistabili nei negozi di abbigliamento, tutti dotati di lucine da far brillare, pulsare o lampeggiare. In alternativa puoi scatenarti peggio di tuo zio brillo, grazie al cannone pirotecnico appena tornato sugli scaffali di Ammu-Nation (e, per la vigilia di Natale, sotto l’albero di tutti i bravi bambini di Southern San Andreas), che ti aiuterà a celebrare le feste col botto e ingannare l’attesa per una delle rare nevicate che di tanto in tanto imbiancano Los Santos.

L’ultima novità introdotta nell’online di GTA 5 riguarda la gara stunt In Picchiata, accessibile tramite l’app Partita Veloce sullo smartphone in-game o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.