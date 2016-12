Instagram Stories: stickers e video hands-free

Luca Colantuoni,

Dopo le funzionalità introdotte all’inizio di novembre, la software house ha nuovamente deciso di migliorare le Instagram Stories con la possibilità di aggiungere stickers (adesivi in italiano), registrare video in maniera più semplice e salvare le storie sullo smartphone (solo su iOS). Con queste novità, il popolare social network fotografico diventa sempre più simile a Snapchat, il servizio di messaggistica che Facebook (proprietaria di Instagram) ha tentato invano di acquisire circa tre anni fa.

Quando l’utente scatta una foto o registra un video, nella parte superiore della schermata verrà mostrato un nuovo pulsante (quello con la faccina sorridente) che permette di inserire adesivi statici e dinamici all’interno delle storie. Gli stickers, visualizzati in basso, possono essere ruotati e ridimensionati. Gli sticker dinamici consentono di indicare l’ora, le condizioni del tempo e la posizione geografica, fornendo così informazioni aggiuntive ai destinatari del contenuto condiviso. Per ognuno di essi sono disponibili diversi stili. Gli adesivi per la posizione possono essere toccati dalle persone che vedono la storia per conoscere più dettagli sul luogo.

Starting today, you can add stickers to your stories! 💖 https://t.co/JQgae1SSXk pic.twitter.com/hueVO0SW1N — Instagram (@instagram) December 20, 2016

Non c’è nessun limite al numero di stickers che possono essere aggiunti a foto e video. Gli utenti troveranno diversi adesivi “stagionali”. Attualmente sono disponibili stickers a tema natalizio, mentre verso fine mese arriveranno gli stickers di capodanno. È possibile inoltre aggiungere campi di testo multipli, scegliendo dimensione e allineamento. L’opzione “hands-free” consente invece di registrare video senza tenere premuto il pulsante. Solo su iOS è infine possibile salvare nel rullino dello smartphone l’intera storia delle ultime 24 ore, come singolo video.

La settimana scorsa, Facebook ha annunciato che Instagram ha superato i 600 milioni di utenti attivi. Solo negli ultimi sei mesi il numero è aumentato di oltre 100 milioni di unità.