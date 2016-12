Microsoft: il Surface Pro 4 è il PC più popolare

Filippo Vendrame,

Il Surface Pro 4 è il PC Microsoft più popolare e diffuso in tutto il mondo. Questo interessante dato arriva AdDuplex che ha pubblicato alcune nuove statistiche legate al mondo Windows 10 e Windows 10 Mobile. Secondo questo ultimo studio, dunque, il Surface Pro 4 avrebbe superato l’ottimo Surface Pro 3 tra i PC più diffusi della casa di Redmond. In particolare, l’ultimo ibrido di Microsoft può disporre di una quota del 37,4% contro il 27% del Surface Pro 3. abbastanza indietro il Surface Book fermo solamente al 6%. Un dato che, comunque, non stupisce in quanto questo particolare prodotto è in vendita solamente in alcuni mercati.

Una classifica, comunque che evidenzia l’alto gradimento degli ibridi prodotti dalla casa di Redmond. Tuttavia, a livello complessivo le quote di mercato di Microsoft rimangono “limitate” rispetto agli grandi produttori del settore dei PC Windows 10. La casa di Redmond, globalmente, dispone di un 2,5% di market share. A dominare, in questa classifica, HP con il 23,4% con al secondo posto DELL con il 14,5%. Al terzo posto si colloca, invece, Lenovo con l’11,4%. AdDuplex evidenzia, inoltre, che Windows 10 Anniversary Update è ad oggi presente sull’86,3% di tutti i PC Windows 10. Trattasi di un ottimo risultato che evidenzia come la maggior parte degli utenti abbia effettuato l’aggiornamento per poter disporre di tutte le nuove funzionalità che la casa di Redmond offre attraverso l’ultima declinazione del suo sistema operativo.

AdDuplex da anche uno sguardo a Windows 10 Mobile a livello mondiale. La diffusione della nuova piattaforma è sostanzialmente ferma al 16% con la maggior parte dei dispositivi mobile che utilizzano, ancora, Windows Phone 8.1. Tra gli smartphone Windows 10 Mobile più diffusi a livello mondiale si evidenzia il Lumia 640. Il più diffuso dispositivo Windows 10 Mobile nativo è, invece, il Lumia 550.