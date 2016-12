Natale 2016, la scelta del laptop

Giacomo Dotta,

Regalare un laptop a Natale significa operare una scelta di qualità, in grado di offrire al destinatario tanto uno strumento per il lavoro, quanto per il tempo libero, quanto ancora per la produttività domestica. Regalare un laptop significa regalare una certezza, la cui declinazione dovrà soltanto essere calibrata sulla base degli effettivi utilizzi e delle reali necessità della persona che ne farà uso.

Dimensioni e peso sono oggi discriminanti importanti poiché le attività sono sempre più mobile e il trasporto di un laptop non può prescindere da queste caratteristiche. Generalmente si è arrivati a livelli invidiabili, forse impensabili fino a solo pochi anni fa, quando leggerezza e sottigliezza erano appannaggio dei modelli di maggior prezzo. Oggigiorno la situazione è differente, la concorrenza degli ibridi si fa sentire e la scelta del laptop da mettere sotto l’albero offre un ampio ventaglio di opportunità il cui livellamento qualitativo è ormai verso l’alto in ogni fascia di prezzo.

Acer Swift 7, per la mobilità

Tra i laptop che si fanno maggiormente notare per la corsa al Natale 2016 non può non essere citato anzitutto l’Acer Swift 7, dispositivo presentato dal gruppo in occasione dell’IFA 2016 e che immediatamente ha saputo farsi notare per la sua sottigliezza (addirittura inferiore al centimetro) e la sua leggerezza (appena sopra il chilogrammo). «La superficie interna in oro si fonde con gli esterni in alluminio nero opaco per conferire un moderno tocco d’eleganza» e la forza del design è evidente fin dal primo impatto visivo con il device. Ma non c’è solo la qualità estetica a premiare la scelta Acer: il modello Swift 7 ha processore Intel Core i5 da 1,2 GHz, display da 13,3 pollici Full HD e 8GB di RAM interna accompagnata da un hard disk a stato solido da 256GB. Animato da sistema operativo Windows 10 Home, il laptop ha tutto quanto necessario per un utilizzo in mobilità, con batteria in grado di garantire 9 ore di autonomia e tecnologia wireless MU-MIMO per la massima connettività possibile. Il laptop ha prezzo che si aggira poco al di sopra dei 1000 euro.

Acer Predator 17, per i gamer

Di cosa ha bisogno un gamer per vivere al meglio la propria esperienza di gioco? Di un buon display, di buone dimensioni; di un buon comparto hardware, per evitare rallentamenti; di una buona dissipazione del calore, per non inficiare le prestazioni. Se a tutto ciò si accompagna un design aggressivo al punto giusto, ecco il laptop più intrigante per quanti intendono farne la piattaforma delle proprie avventure videoludiche.

Le caratteristiche descrivono al meglio quel che l’Acer Predator 17 può offrire: CPU Intel Core i7, GPU Nvidia GeForce GTX980M, display da 17 pollici con definizione 4K e una dotazione audio pari a quattro altoparlanti e due subwoofer. La RAM prevista è pari a 16GB e il raffreddamento è garantito da tecnologia CoolerMaster con la modalità Predator FrostCore «per le sessioni di gioco più intense».

I modelli disponibili offrono varie declinazioni, con hard disk che può arrivare anche a 2TB e dotazioni hardware che estendono la gamma al Predator 15 (con display di minor pollicciaggio) e al Predator 17X (con memoria portata a 32GB). La gamma è disponibile sul mercato con prezzi tra 1800 e 2300 euro.

HP, opzione low cost

Se si sceglie l’opzione low-cost, HP è in grado di fornire tutte le garanzie del proprio brand per consentire di accedere a buoni device a basso costo. Con appena 400 euro, ad esempio, si può avere un HP 15-ba019nl con display da 15,6 pollici, 4GB di RAM, APU AMD Quad-Core A6-7310 e disco SATA da 500GB. HP è in grado di offrire device a partire da 280 euro (HP Stream 14-ax006nl) fino ad arrivare ai device di fascia alta quali lo Spectre 13 da 1500 euro (in offerta). Scegliere HP significa avere dunque la libertà di spaziare su un’ampia gamma di opzioni, calibrando così in modo dettagliato le proprie possibilità.

Lenovo, offerte di Natale

Lenovo ha pensato ad offerte specifiche per il Natale, apportando sconti dedicati sulla propria gamma laptop per far sì che le serie ThinkPad o IdeaPad possano finire nel pacco sotto l’albero. Tra le offerte più interessanti se ne segnalano due in modo particolare: