Amazon, 25 Kindle a supporto della scuola digitale

Filippo Vendrame,

Amazon punta a voler migliorare la scolarizzazione dei ragazzi offrendo loro la possibilità di accedere a risorse che possano favorire l’apprendimento delle diverse materie scolastiche. Proprio per questo, il colosso dell’ecommerce ha donato 25 Kindle ai ragazzi della scuola primaria Istituto Comprensivo Tommaso Grossi di Milano, nel quartiere Calvairate. Gli eReader di Amazon serviranno agli studenti della classe 5A che aderiscono al progetto #ioleggoperché.

Partendo da un racconto di Isaac Azimov “Chissà come si divertivano!”, i bambini dell’Istituto Grossi hanno immaginato una scuola completamente digitalizzata. Il loro sogno inizierà a realizzarsi grazie ad Amazon che ha donato agli studenti 25 Kindle attraverso i quali potranno apprendere materie differenti e alternare la lettura di libri cartacei e in formato digitale. Terminato il progetto didattico, i Kindle saranno a disposizione di tutta la scuola attraverso la biblioteca che utilizzerà la fornitura nel corso dell’insegnamento di discipline come italiano, inglese, storia e tecnologia.

Kindle è l’ereader sottile e leggero con schermo touch che permette di leggere come sulla carta stampata, senza riflessi, con una batteria che dura settimane e la possibilità di contenere migliaia di Libri. Kindle fornisce inoltre funzionalità utili come la possibilità di salvare le proprie sottolineature e note e condividerle, di accedere ai dizionari multilingue integrati e alla funzione “Arricchisci il tuo vocabolario” per salvare e apprendere i termini più difficili.

I prodotti sono stati consegnati da Giulia Poli, responsabile Kindle Content e membro del comitato di Amazon nella Comunità di Amazon Italia, nel corso della visita presso le classi dell’Istituto Comprensivo Tommaso Grossi.

Questa donazione, infatti, rientra nel programma Amazon nella Comunità, una serie di iniziative attraverso cui Amazon supporta realtà locali come scuole e associazioni attraverso la donazione di prodotti.