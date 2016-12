Disney produrrà una serie TV su Snapchat

Cristiano Ghidotti,

Snapchat non è più ormai solo un’applicazione mobile installata su milioni di smartphone. Il suo successo è tale da aver portato all’integrazione in servizi come quello offerto da Uber per la mobilità, giusto per fare un esempio. Sarà addirittura protagonista di una serie TV, grazie ad una partnership siglata dallo sviluppatore Snap Inc. con The Walt Disney Company. Al momento non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo.

Non si tratta in verità della prima collaborazione tra Disney e Snapchat: le due realtà in passato hanno lavorato fianco a fianco per portare online alcune Live Stories dedicate ad eventi speciali come gli Academy Awards andati in scena nel febbraio scorso. Il primo show prodotto darà una sorta di spin-off per il programma The Bachelor che sta riscontrando un buon successo negli Stati Uniti. Si intitolerà Watch Party: The Bachelor e verrà trasmesso in streaming attraverso la pagina Discover dell’app a partire dal 3 gennaio. Le indiscrezioni parlano di un format in cui fan e celebrità si confronteranno, parlando della puntata della serie appena trasmessa, trattandone e discutendone i contenuti. L’unica altra informazione diramata in merito all’accordo raggiunto riguarda il fatto che Disney controllerà il 100% dell’advertising collegato all’iniziativa.

Arriva oggi anche la notizia di un’espansione del business di Snapchat in Cina. Il primo passo è rappresentato dall’apertura di un nuovo ufficio nella città di Shenzen, che si dedicherà in primis alla ricerca e allo sviluppo, con progetti connessi agli occhiali Spectacles. Alcune offerte di lavoro scovate online sembrano far trapelare l’intenzione di assumere personale da big del settore tecnologico come Alibaba (che lo scorso anno ha investito circa 200 milioni di dollari in Snap Inc.), Baidu e Tencent. Va precisato che, al momento, il servizio offerto da Snapchat non è accessibile agli utenti cinesi.