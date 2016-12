Fitbit aggiorna il Charge 2 con nuove funzionalità

Luca Colantuoni,

Un fitness tracker potrebbe essere un ottimo regalo di Natale, ma probabilmente non c’è più tempo per effettuare l’acquisto online. Fitbit ha però approfittato delle imminenti festività per rilasciare un importante aggiornamento per il suo Charge 2. Gli utenti che possiedono il dispositivo indossabile potranno così utilizzare le nuove funzionalità per smaltire le calorie in eccesso. Il firmware distribuito dall’azienda statunitense include ben 11 novità. Il prezzo del Charge 2 è 159,99 euro, ma su Amazon si trova a circa 30 euro in meno.

La prima funzionalità riguarda la modalità di monitoraggio degli esercizi multi-sport. Quando l’utente deve fermarsi per qualche motivo, ad esempio in attesa del semaforo verde, può premere il pulsante laterale per mettere in pausa la registrazione dei dati. Con la “respirazione guidata” in modalità Relax, il fitness tracker segnala con una leggera vibrazione quando è necessario inspirare ed espirare per ridurre lo stress. L’opzione Do Not Disturb permette invece di disattivare tutte le notifiche, mantenendo premuto il pulsante laterale.

Fitbit ha migliorato inoltre la “heart rate zone” per mostrare più chiaramente sul display quando aumentare o diminuire l’intensità dell’esercizio. Con il nuovo firmware è possibile visualizzare una schermata con la percentuale di carica della batteria e una nuova clock face con ore, minuti e secondi.

Galleria di immagini: Fitbit Charge 2 e Flex 2, immagini

Altre novità sono la visualizzazione del sommario degli esercizi fino ad un’ora dopo la fine dell’allenamento (la cronologia completa è comunque accessibile dalla dashboard), il segno + che indica la presenza di più di una notifica non letta, l’etichetta “sconosciuto” per i mittenti delle chiamate non presenti nella rubrica e il nuovo ordine per le notifiche relative ai messaggi (prima il testo e poi il nome del mittente).