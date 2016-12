Google Drive: sconti sugli abbonamenti annuali

Cristiano Ghidotti,

Chiunque si trovi in possesso di un account Google dispone di uno spazio di archiviazione gratuito pari a 15 GB sulla piattaforma Drive. Una quota di storage che può essere utilizzata come meglio si crede, per salvare su server cloud i propri documenti o contenuti multimediali, per collaborare in tempo reale con i colleghi da remoto ecc. Chi necessità di più volume può invece optare per il pagamento di un extra.

Il servizio, a partire da oggi, consente di risparmiare sottoscrivendo un abbonamento annuale, anziché versare dodici volte la cifra richiesta per quello mensile. Scegliendo di estendere lo spazio a disposizione su Google Drive di 100 GB (1,99 al mese) per un anno si può usufruire di uno sconto pari al 16%, mentre optando per la formula da 1 TB (9,99 euro al mese) la spesa si riduce del 17%. Nessuna scontistica invece, al momento, per i tagli superiori da 10 TB, 20 TB e 30 TB. La promozione è già attiva anche in Italia e, per gli interessati, il consiglio è quello di consultare tutti i dettagli sulle pagine del sito ufficiale.

Non si tratta certo di un cambiamento radicale e non apporta alcuna novità in termini di feature. L’iniziativa, però, posiziona l’offerta di Google Drive sulla stessa linea di quella dei principali concorrenti, Dropbox in primis, che già da tempo consentono di risparmiare sottoscrivendo un abbonamento a lungo termine. In questo modo bigG si assicura la fidelizzazione dell’utente e quest’ultimo può usufruire di uno sconto.

Si ricorda che le fotografie scattate in mobilità con lo smartphone e archiviate su server remoto tramite il backup offerto dall’applicazione mobile Google Foto ad alta risoluzione non vanno ad influire in alcun modo sulla quota di spazio di Drive.